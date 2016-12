Revlon presenta nueva paleta de sombras de ojos

La nueva paleta de sombras Not Just Nudes Revlon ColorStay, permite crear una variedad de maquillajes que brinda profundidad y misterio a la mirada. Revlon presentó recientemente al mercado dominicano su nuevo producto Not Just Nudes, unas sombras que vienen disponibles en 2 combinaciones únicas. Ejecutivos de la marca explicaron que cada paleta tiene 10 tonalidades de sombras en acabados mate y perlado, perfectamente combinables para brindan un sinfín de opciones. Explicaron que disponen de la legendaria fórmula de ColorStay (maquillaje de larga duración), por lo que las sombras no se desvanecen o se esparcen. “ Se trata de una fórmula lujosa de textura sedosa, que se combina fácilmente y sin esfuerzo, y que brinda un sofisticado y elegante acabado. Incluyen aplicadores de doble punta para facilitar la aplicación y las mezclas”, dijeron.