¡Un gigante de la democracia! (1 de 2)

El 20 del cursante mes, Barack Obama, el presidente número 44 desde que Estados Unidos abrazó su Independencia (4 de julio de 1776), cumplirá su mandado de ocho años.



Ese día entregará el mando al empresario inmobiliario Donald Trump, quien fue declarado ganador de las elecciones de USA realizadas en noviembre.



Hillary Clinton, aunque ganó el voto popular -con cerca de tres millones de sufragios más que Trump- no pudo obtener el anhelado triunfo. ¡Porque el candidato republicano obtuvo el voto colegial!



Lo escribo sin ambages, con lenguaje firme, sin rodeos y mucho menos miedo: Barack Obama pasará a la historia como uno de los mandatarios estadounidenses con mejor desempeño.



Cuando el 20 de enero de 2008 fue juramentado Presidente, encontró una economía seriamente deteriorada y un alto número de desempleados. En la actualidad el número de desempleos está en menos de un 6%.



Durante su estancia como jefe de Estado trabajó, venciendo muchos obstáculos, para sanear la economía e implementar un justo sistema de salud pública del que se han beneficiado más de 25 millones de gente humilde. Además, logró ejecutar programas con miras a fortalecer el renglón de la educación - como en efecto lo hizo- los cuales han recibido elogios por doctos del sistema educativo.



Respecto a la tan anhelada ley de inmigración, que busca beneficiar a millones de personas extranjeras con problemas legales, todos sabemos que su propósito fue “torpedeado” por el Congreso dominado por el Partido Republicano.



Sobre el tema, Obama criticó a los republicanos por no aprobar una ley migratoria y aseguró que la mayoría de los estadounidenses apoyan la reforma que anunció.



Recuerdo cuando, en una alocución transmitida por la cadena CNN en Español, expuso que “quiero trabajar con ambos partidos (Demócrata y Republicano) para aprobar una solución migratoria más permanente”.



No obstante, pudo lidiar con esa oposición congresual y puso en práctica sanos y valiosos programas de corte social que llegaron a un alto segmento de la sociedad estadounidense.



Algunos politólogos y expertos financieros de seguro que, tras el mandatario demócrata salvar la economía de EE.UU. en sus positivos ocho años de gobierno, llegaron a preguntarse: ¿Y cómo estaría en ese lapso (de 8 años) Estados Unidos si el señor Barack Obama no hubiera ganado la Presidencia en el 2008 y repitiera con su reelección en el 2012?