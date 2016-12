Mujer forcejea con un asaltante armado para evitar el robo de su cartera

30/12/2016 10:39 AM - Juan Francisco Matos

BARAHONA.- Uno de dos asaltantes que se desplazaban en una motocicleta falló en su intento de arrebatar la cartera a una señora que, junto a un hijo menor, abordaba un motoconcho. La dama se aferró fuertemente a su cartera, en cuyo interior había una suma indeterminada de dinero. En todo momento el hombre apuntaba con un arma de fuego a la mujer.



Este hecho, que tuvo una duración de entre cinco a seis minutos, ocurrió la tarde de ayer jueves en la avenida Casandra Damirón, donde está la de mayor circulación de vehículos a nivel local, tanto de día como de noche.

Todo inició cuando la mujer y su hijo, cuyos nombres no fueron obtenidos, salieron del centro de salud privado "Santo Tomás", ubicado en la calle Jaime Mota, y tomaron un motoconcho que partió por la General Duvergé y tras recorrer dos cuadras, dobló por la Luis E. Delmonte hacia la venida Casandra Damirón con rumbo a la parte alta de esta ciudad..



Cuando el motor se desplazaba por la referida avenida, repentinamente por la parte de atrás surgió una motocicleta con dos hombres, la cual se sitió a la pareja.

De inmediato, el delincuente que iba en la parte trasera extendió una de sus manos y agarró la cartera de la mujer para arrebatársela, lo que motivó un forcejeo entre ambos que tuvo a punto de provocar un accidente.



Las dos motos iban a la pareja por el centro de la vía mientras el delincuente luchaba afanosamente por arrebatar la cartera de la mano de su dueña, la cual se aferró a la misma, evitando que se la quitaran.



Tanto el motoconchista, como el delincuente que guiaba la otra motocicleta, maniobraban hábilmente para evitar chocar con los vehículos que venían de frente hacia ellos.



Al notar que su compañero no logró materializar el robo, el que guiaba la motocicleta redujo la velocidad y partió del lugar con rumbo desconocido. Ninguna patrulla policial de las que recorren las calles locales pasó por el lugar en ese momento.



Varios de los curiosos que observaron el intento de robo, comentaron no explicarse como las dos motos no fueron embestidos por un vehículo en marcha de los tantos que transitan por la avenida en cuestión.