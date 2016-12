Las visitas sorpresa vienen renovadas en 2017

30/12/2016 12:00 AM - Suedi León

El presidente Danilo Medina no dejará el hábito dominguero de llegar “sin avisar” a las regiones donde necesitan de su “inyección” para la ejecución de proyectos. Para este 2017 las visitas sorpresa vienen renovadas. Ya lo anunció recientemente el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en el lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2020.



La inclusión de proyectos productivos de medio ambiente, turismo, energía e industria ligera serán la nueva fórmula de uno de los pilares del Gobierno del presidente Danilo Medina, que hasta la pasada gestión se habían enfocado al sector agropecuario. El próximo año, el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), responsable de coordinar las emblemáticas visitas, estima que se realizarán un mínimo de 30 y se asumirán unos 150 compromisos derivados de estas.



Visitas en nueva gestión



Pero previo a la presentación del plan estratégico del Mapre para el próximo cuatrienio, Medina había dado pinceladas en el cambio de estrategia en las visitas.



A tan solo dos semanas de asumir su nuevo mandato, el 28 de agosto, el presidente visitó Elías Piña, fue allí donde presentó el primer proyecto de reforestación en el marco de las visitas sorpresa. En el escenario advirtió que “a partir de ahora, el que se meta a deforestar va preso”, lo que significa que habrá consecuencias para aquellos que incidan en el delito de la tala ilegal y depredadora de árboles.



El proyecto de reforestación de Hondo Valle fue un compromiso asumido por el jefe de Estado con los productores en otra visita sorpresa que había realizado en julio, en la que, luego de sobrevolar la zona, se percató de la deforestación que afecta la demarcación.



Asimismo, en septiembre sorprendió a los lugareños de Sabaneta, distrito municipal de San Juan de la Maguana, a quienes convocó a “salvar las montañas, porque si no, no habrá agua”. El proyecto consiste en la siembra de 85 mil tareas en cinco años. Incluye plantar 10 mil tareas con árboles maderables, 25 mil con café y 10 mil con aguacate.



Medioambiente



Otra novedad en las visitas sorpresa es que cuando se trata de un tema medioambiental, el presidente visita, evalúa y regresa en quince días con un plan concreto. Tal es el caso del Proyecto de Desarrollo Sostenible en la Cuenca Alta de la Presa Sabana Yegua en Azua. El pasado 30 octubre visitó la zona y regresó en noviembre. Allí informó que unas 80 mil tareas en la provincia de Azua serían reforestadas.



Explicó que la iniciativa impactará positivamente en la reducción de la pobreza, en la protección del medioambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático en el país.



Se intervendrán 80 mil tareas, que serán trabajadas con árboles maderables, café, aguacate, ají morrón y tomate con una inversión de unos 928 millones de pesos.



Visitas turísticas



Otro cambio en el método es la inclusión de proyectos turísticos. En septiembre Medina estuvo en los municipios Cabarete y Sosúa, en Puerto Plata.



Igualmente, en septiembre Medina visitó Las Terrenas, Samaná. En ese lugar el mandatario se reunió con empresarios y comunitarios, a quienes escuchó atento cuando plantearon sus inquietudes con miras a dar un nuevo impulso al turismo en la zona.



Visitas en la pasada gestión



Durante el periodo 2012-2016 se realizaron 153 de estas iniciativas presidenciales, se emanaron 552 proyectos productivos y 373 comunitarios, que conllevaron una inversión comprometida de 34 mil millones de pesos de los cuales han sido ejecutados 21 mil millones.



De acuerdo a datos presentados por el Mapre, estas visitas generaron más de 70 mil empleos directos y la incorporación de 130 cooperativas y asociaciones comunitarias en el territorio nacional.

211,500 tareas serán intervenidas

En noviembre, Danilo visitó Independencia y Neiba para evaluar un proyecto de desarrollo sostenible que mejoraría las condiciones de vida de la gente y buscaría proteger las cuencas hidrográficas, convirtiéndose en el cuarto proyecto de este tipo. En diciembre volvió al lugar y dijo que se trabajarán más de 90 mil tareas de tierra. De esas, 60 mil se sembrarán con árboles maderables para la protección de la cuenca. En esa visita le acompañó el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito.

La última visita sorpresa de este año el mandatario la realizó el 18 de diciembre en Bahoruco, donde puso en marcha el proyecto de reforestación y Desarrollo Sostenible. Visitó la Loma Apolinar Perdomo en El Botado.



Serán 121,500 tareas las intervenidas en esta provincia para ser reforestadas. El proyecto también contempla el financiamiento a la siembra de uvas de mesa (variedad Red Globe).