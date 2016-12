Con hambre de seguir tejiendo más hazañas al camino que enarboló hace 18 años, el tenista Víctor Estrella buscará entrar al selecto grupo de los 30 mejores del mundo. Con mejor preparación que años anteriores y con una mentalidad más firme, Estrella comenzará este 2017 con la única meta de mejorar su ranking a nivel mundial. “Mi meta es entrar al top 30 del tenis mundial. Es una meta bastante dura, pero no inalcanzable”, afirmó Estrella en entrevista con elCaribe tras una sesión de entrenamientos ayer en la capital. Aquel tenista dominicano que irrumpió a los 33 años en la tercera ronda del torneo de Roland Garros y que este mismo año besó la tierra brasileña en su primera participación en los Juegos Olímpicos en Río de, se ha preparado intensamente para acariciar su objetivo.



“Un gran reto. Un reto donde me tocará demostrar porqué tengo cuatro años dentro del top 100 y demostrarme a mí mismo de que sí puedo estar ahí. Que no ha sido casualidad de que estuve 43 del mundo”, manifestó Víctor, quien tiene un plan de casi cinco horas de trabajo de lunes a sábado.



El primer desafío que está en la mirilla de Víctor para el 2017 será el Abierto de Australia, al cual partirá el cuatro de enero para tener 10 días de preparación antes de competir el 16 de ese mes en el cuadro principal. “Me siento muy bien física y mentalmente. Muy motivado de competir en el 2017”, expresó Víctor.



Contra viento y marea, en uno de sus años más difíciles en su carrera, logró jugar una considerable cantidad de 33 semanas de competición para mantener su ranking, y de esta forma, llevar por primera vez la bandera dominicana al tenis olímpico en Río de Janeiro. “Fue un sueño que venía persiguiendo hace cuatro años. Salí ganando desde que entré. Ser el primer tenista dominicano en entrar a unos Juegos Olímpicos por el mérito propio, por el ranking que tenía es algo bien emocionante”, manifestó Estrella, quien perdió en la primera ronda de los Juegos de Río de la mano del italiano Fabio Fognini en tres sets (3-6, 7-6 y 6-0).



A pesar de que terminó en el puesto 102 del ranking mundial, lidió con problemas de lesiones; lo peor para él fue tener que atravesar continentes sin un patrocinador a su lado. “Fue duro. Un año que no conté con ningún patrocinador y un equipo de trabajo bastante caro. El tenis no es fácil, muchos gastos. Mientras me siga manteniendo dentro del top 100, puedo seguir viajando y pagando un equipo de trabajo como lo he estado haciendo en los últimos cinco años”, explicó Víctor, quien alcanzó su mejor posición mundial en el 2015 (43).



Según el nativo de Santiago, este año generó ingresos por 450,000 dólares, de los cuales paga la mayor parte a entrenadores, hospedaje y vuelos aéreos, además del 30 por ciento en impuestos.