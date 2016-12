Rally del Borracho, una tradición festiva del sector Don Bosco

30/12/2016 12:00 AM - Ivelisse Santos

Por más de cuatro décadas, cientos de personas de toda la Capital se reúnen cada 31 de diciembre en el sector Don Bosco para celebrar lo que ya se ha convertido en una tradición navideña: el Rally del Borracho. Desde tempranas horas de la mañana, hasta el anochecer, el área comprendida entre las calles Monseñor Ricardo Pittini y Cotubanamá, del sector Don Bosco, se convierte en el espacio festivo de la zona, adonde acuden personas de diferentes puntos de la capital para disfrutar la carrera, compartir con amigos y familiares, y prepararse para recibir el nuevo año.



Pero, ¿cómo surge esta gran fiesta? Miguel Ángel de Óleo Gimbernal, uno de los primeros organizadores del rally, cuenta que esta celebración, que arriba a 46 años, nace como una manera de animar el barrio, una idea de Miguel Quírico Bodden, a cuya actividad se unieron otras personas. “En ese tiempo, Quírico compró unas cartulinas para trazar el circuito por donde se desplazarían los carros. Era como una caravana, y tocábamos las bocinas, tomábamos cervezas y bailábamos a ritmo de “disco ligth”. Era una actividad muy familiar y divertida. Al que llegaba primero al punto de partida se le daba un baño de agua champanizada … y ese era el premio”, dice.



En principio, eran los vecinos de la zona que daban vueltas por las calles en sus carros y tocaban bocinas, un festejo que con el tiempo fue cambiando, llamando a otras personas fuera del barrio, y fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy: un emblema del sector Don Dosco. El evento ha crecido tanto que en la actualidad cuenta con el apoyo de empresas locales como La Carnecería Nacional Dominicana y Barceló, y de artistas que con su música deleitan a los asistentes.



Es una gran fiesta donde se reencuentran las personas del barrio, muchos que desde hace largo tiempo viven fuera del país; un espacio que además de la diversión se convierte en el escenario ideal para recordar el Don Bosco de hace 46 años atrás, mientras se degusta de uno que otro trago, de la bachata, el merengue o de una salsa que le pongan ritmo a la fiesta.



Es una celebración segura, dice Gimbernal, pues se dispone de un cuerpo de seguridad, los policías del barrio y una ambulancia por cualquier eventualidad. Todo está muy bien organizado, dice, y las personas que asisten lo hacen con un sentido familiar. Incluso, muchos llegan con sus hijos.



La organización de este evento pasa de degeneración a generación. Ahora, los encargados de “armar” la actividad son los hijos y nietos de quienes comenzaron esta peculiar fiesta.



“El año pasado fue la primera vez que asistí, animada por una amiga, y mañana no me quedo, porque los asistentes se la pasan muy bien en un ambiente seguro y muy familiar, donde todos se divierten de una manera muy sana”, comentó Cinthia Peña.

Ángel Ramírez, uno de los organizadores actuales, explica que el rally que se realizaba décadas atrás era más competitivo, ya que se premiaba a las personas que hacían el recorrido con cajas de cerveza. Agrega que la versión actual tiene un sentido más familiar, donde participan jóvenes y adultos, y la intención es pasarla bien entre amigos y familiares.



Dijo que la versión número 46 del Rally del Borracho contará con la participación musical del artista urbano Shelow Shaq, la agrupación Revolución Salsera y un Dj que llevará la Cervecería Nacional.



Los encargados de este tradicional fiestón exhortan a los participantes a asistir con ropa ligera y calzado cómodo, pues varias calles estarán cerradas y habrá que caminar mucho para llegar al punto de encuentro. Dijeron que habrá restricciones para acceder al área de la actividad, como son, no permitir la entrada de armas de fuego, armas blancas ni paraguas, para evitar inconvenientes. En cuanto a las bebidas, los asistentes podrán llevar las de su gusto, ya sea en botellas de plástico o de vidrio. También los colmados de la zona las ofertarán al mismo precio de siempre. Habrá venta de comida como pizzas y empanadas, entre otras propuestas gastronómicas.

Reacciones

Hace 46 años el rally surgió como una manera de darle vida al barrio, donde participaban cuatro personas. Hoy asisten miles”.

Miguel Ángel D’Óleo Gimbernal

Organizador

El rally identifica al sector Don Bosco, el cual une a las familias en la más sana diversión. Una actividad que se ha convertido en una tradición”.

Angel Ramírez

Organizador actual

Participo en el rally desde el 1974. Es una fiesta única a nivel nacional,la cual se espera cada año hasta por las personas que viven fuera del país”.

Daniel Soto

Participante

Saber

La fiesta ha crecido tanto que ya a media tarde es difícil caminar entre las personas que se reúnen allí en grupos, la mayoría con neveritas llenas de distintos licores, en especial de ron y whisky.