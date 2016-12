Regocijo en Los Tres Brazos por suspensión de venta

Con la orden presidencial de suspender cualquier acción de venta o reventa de inmuebles y todo proceso de desalojo, los residentes del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, se anotan una victoria más en su historial de luchas sociales desde su fundación hasta la fecha. Desde mediado de año, la angustia y la incertidumbre embargaron a cientos de familias de esta barriada asentada en la ribera oriental del río Ozama, tras descubrir que los terrenos donde residieron durante años fueron vendidos por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a Inversiones Fernández Parache & Asociados S. A ( Infepa) en el 2010.



La señora Alejandrina Rosado despertó ayer revestida de esperanza. “Creo que se acabó este sufrimiento, estoy contenta”, cuanta la viuda de 67 años de edad.



Desde su humilde vivienda de zinc y plywood, que levantó tras morir su esposo a finales de los 80, coloca sobre la mesa nueve recibos de pago que venía realizando a Titulatec, empresa asociada a Infepa, por concepto de titulación de su vivienda. Para cumplir con el pago efectuado a través del Banco de Reservas, Rosado tuvo que empeñar artículos del hogar y un anillo. “Es mucho para mí, que soy una mujer sola y que construí mi casita en esta barranca con mis propias manos”, dice mientras saca de un sobre los planos de su vivienda.



Rosado muestra un recibo al equipo de elCaribe, donde se establece el monto total de la titulación: 200 mil pesos. Aferrada a un rosario que lleva en su cuello, dijo: “Mis hijos no querían que yo pague eso, pero yo les decía es que quiero estar legal”, expresa conteniendo la voluntad de llorar. Con la oferta de dotarlos de un título definitivo de propiedad y convertirlos en sujeto de crédito de la banca formal, promotoras de Titulatec también tocaron la puerta de los esposos Julián de la Cruz e Inés Gutiérrez.



La pareja compró en 1992 los terreros donde vieron crecer a sus hijos a un costo aproximado de RD$159 mil a la señora Fanni Terrero. Con sacrificios y dedicación, empezaron a levantar su vivienda de block. “Y cómo me puedo sentir de saber que vendieron los terrenos de una casa que tenemos 20 años construyéndola y todavía no la hemos terminado”, pregunta.



Los esposos no aceptaron entrar en el proceso de titulación, pero la incertidumbre de perder su casa robó muchas sonrisas en la familia. La dama de 56 años de edad expresa que aunque hubo momentos difíciles nunca perdió la fe en que su situación se resolvería.



Con la finalidad de iniciar una lucha a favor de los residentes de Los Tres Brazos, varias organizaciones conformaron el Comité de Lucha para la Defensa por Nuestras Viviendas. Reynaldo Pérez, miembro de la organización, explica que con el decreto 392-16, la comunidad gana una batalla de la guerra que espera finalice con la dotación de títulos de propiedad a moradores que ocupan Los Tres Brazos hace más de 35 años.



Sospechando una situación irregular, un grupo de comunitarios solicitaron en agosto del año en curso la copia del contrato de compra y venta de las parcelas No. 153-A-1, 153-A-2, 153-A-2 y 155 vendidas a un costo de 80 millones de pesos.



“Ahí fue que nos dimos cuenta del abuso”, añade.



Por otorgar las titulaciones a los moradores del populoso sector, Titulatec cobra entre RD$1,500 a RD$ 2,000 por metro cuadrado, pese a que los nuevos propietarios compraron en RD$66.00 el metro de una extensión de terrenos de 1,213,861 metros cuadrados. “Eso es insostenible para la gente que vive aquí”, afirma el comunitario.



Al calcular el total de los metros por el precio promedio de venta: RD$1,200, la empresa recibe una ganancia bruta de más de RD$1,100 millones. “Lo que se cometió aquí fue una acción fraudulenta que raya en la inmoralidad. Yo estoy seguro de que la gente de aquí hubiese aceptado cualquier otra propuesta menos que Corde venda a un precio tan vil estos terrenos”, afirma.



Titulatec respalda decreto



En tanto, mediante un comunicado, la empresa especializada en el registro y venta de títulos a nivel nacional, Titulatec valoró de positiva la decisión del presidente Danilo Medina dispuesta este miércoles 28 de diciembre, con respecto al “Proyecto de Titulación Los Tres Brazos”. El presidente de la empresa, José De Pool, saludó dicho decreto que suspende toda operación de venta o reventa de inmuebles y que dispone una comisión para examinar el caso en un plazo de 30 días. “Esto servirá para confirmar la transparencia en los procesos que lleva la empresa y permitirá al Estado dominicano comprobar que las operaciones de titulación a favor de los ocupantes de las parcelas adquiridas por el consorcio Infepa y comercializadas por la empresa que dirige, se realizan dando cumplimiento a los cánones establecidos por la Constitución y las leyes”.

Venta viola Constitución, procesos y ley 141-97

Uno de los considerandos del decreto emitido el pasado miércoles, y anunciado por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, establece que del examen preliminar llevado a cabo por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se desprende que las referidas ventas no cumplieron con disposiciones fundamentales de la Ley No. 141-97, General de la Reforma de la Empresa Pública, del 24 de junio de 1997 y de la Constitución de la República del 2010. Tampoco cumplieron con el debido proceso de licitación pública para la enajenación de bienes del Estado sujetos a la referida ley así como con la necesidad de someter estas ventas el Congreso Nacional. El mandato responde a las denuncias y reclamos de diferentes sectores y la opinión pública nacional sobre el tema.