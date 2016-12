Azua es dueña de una gran riqueza turística y cultural

Conocida como la provincia de las grandes batallas históricas, de excelsos poetas y el ritmo de la mangulina, Azua ofrece una belleza turística que va desde una variedad de tesoros culturales hasta montañas, playas, y ríos, sin dejar de ofertar su plato típico: el chenchén.



Azua está colocada en una llanura producto de procesos geológicos de las montañas y deslizamientos.



Esta llanura tiene una hermosa área costera, bañada por la diversidad de plantas e incluso plantas endémicas así como las costas manglares de diferentes colores que sirven de barreras de contención de los mares.



Tiene un paisaje exótico y exuberante, destacándose los cactus y las zonas de montañas con diferentes tipos de climas.



Para la gobernadora civil de la provincia sureña, Walkiria Féliz, los atractivos turísticos que ofrece Azua están compuestos de una variedad de playas y saltos, en los que se reciben a miles de visitantes nacionales e internacionales.



“Nosotros tenemos un turismo muy especial a través de playas y montañas. Cuenta con más de 20 playas incluyendo una de las más lindas del país que se llama Caobita. También contamos con más de 20 saltos y un buen turismo de montaña”, dijo.



Riquezas de las playas



Conocer la riqueza turística que posee Azua es disfrutar de sus recursos naturales. Entre sus encantos está la playa Monte Río, con la que más se identifican los azuanos. En ella, miles de personas de todo el país llegan para compartir de una manera sana junto a amigos y familiares.



Llegar a playa Monte Río es fácil y seguro, ya que cuenta con una excelente vía de acceso, iluminación y organización.



Esta playa se caracteriza por su arena oscura y una variedad gastronómica en sus alrededores.



La Playa Monte Río es uno de los destinos turísticos de la región Sur.



También está playa Blanca, ubicada al oeste de Monte Río, y como su nombre lo dice, la playa se identifica por su arena blanca, y más que una playa, tiene aspecto de piscina natural donde su agua luce transparente.



Su color azul, la arena blanca y fina hacen que los turistas se deleiten en el momento de visitar esta playa. Aunque en la actualidad no es una playa de fácil acceso, el camino es un aliciente para los ojos y el alma del viajero.



Otra atracción de la que se puede disfrutar en esta provincia es playa Caobita, que se encuentra a unos 40 kilómetros hacia el suroeste de Azua de Compostela, municipio cabecera.



Es considerada como la playa más grande de la provincia.



Esta playa también se caracteriza por tener una arena blanca y arbustos que proveen sombra, lo que permite que las personas que van a disfrutar de un buen baño queden encantadas.



Se cree que por esta playa entraron los primeros habitantes de la zona, llamados los Barreroides, que provenían de Suramérica o las Antillas menores.



Y no menos hermosa e histórica es playa Caracoles, a unos kilómetros antes de llegar a la ciudad, y por donde en diciembre de 1973 desembarcó el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, gesta conocida como el desembarco de Caracoles.



Bahía de Ocoa



Esta bahía está ubicada aproximadamente a unos nueve kilómetros de las playas de Caracoles, Palmar de Ocoa y Chiquita, las cuales son de arena gris y agua azul turquesa. Después de disfrutar un excelente tiempo por las diferentes playas de Azua, también pueden aprovechar la frescura y la riqueza de los balnearios, entre ellos el salto de Río Grande.



Este lugar tiene un agua fresca y un paisaje maravilloso, ideal para distraerse y tener un tiempo de esparcimiento junto a familias y amigos.



Durante los fines de semana, cientos de turistas acuden allí para disfrutar de su frescura y pasar un tiempo agradable.



Sin embargo, es importante destacar que el principal río de la provincia es el río Yaque del Sur que forma parte del límite con la provincia San Juan.



Riqueza cultural



Azua no solamente posee un turismo de playas, ríos y montañas, sino que es rica en un turismo histórico-cultural, porque tiene grandes monumentos históricos y atracciones culturales que hacen posible una variedad de atracciones para quienes desean conocer la provincia y disfrutar sus riquezas.



Desde la entrada a la provincia de los héroes, el visitante puede encontrar el busto del cacique Enriquillo, como recuerdo de las hazañas para defender su raza. Más adelante se puede ver el parque 19 de Marzo, la plaza Juan Pablo Duarte y otras edificaciones históricas.



Otra área visitada es la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Azua, conocida como una de las parroquias más antiguas de República Dominicana. Esta estructura de estilo colonial data del siglo XVI, pero su construcción actual inició en el año 1882 y terminó en el 1889.



Llama la atención del templo su campanario, ubicado en la parte lateral. Al entrar a la parroquia se pueden observar tres advocaciones marianas: Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de los Remedios y la Inmaculada Concepción de María, esta última, en uno de sus jardines laterales. Las fiestas patronales se celebran cada 8 de septiembre.



Parque 19 de Marzo



En este parque se puede apreciar en su interior el monumento a los héroes de la histórica batalla del 19 de Marzo, diseñado por el artista español nacionalizado dominicano Antonio Prats Ventós.



Aparte de ser un espacio recreativo, es un lugar que guarda su historia, donde se les rinde honor a grandes hombres que cambiaron la historia del país.



El monumento se encuentra en el centro de Azua de Compostela, municipio cabecera de la provincia.



También se encuentra en ese municipio, la Plaza Juan Pablo Duarte, ubicada en el parque central. Es un lugar muy acogedor, tranquilo y visitado con el propósito de recrearse y conocer la historia de su pueblo.



Ruinas de Pueblo Viejo



Otro monumento importante en la historia de la provincia de Azua es el convento de Las Mercedes, y aunque en la actualidad casi no se conserva nada de esa estructura, forma parte de historia de Azua.



Forman parte también de la historia de la provincia sureña los combates de El Número y El Memiso, así como la batalla en Puerto Tortuguero el 15 de abril de 1844.



El enfrentamiento en Puerto Tortuguero fue la primera batalla naval de la Guerra por la Independencia dominicana.



Esa batalla fue dirigida por Juan Bautista Cambiaso, junto a Juan Bautista Maggiolo y Juan Alejandro Acosta.



La provincia de Azua no solo es rica en arte culinario, sino que cuenta también con diversos monumentos patrimoniales que son utilizados como referencia y representación de las ciudades donde fueron construidos.



Historia de Azua



La provincia sureña está ubicada en la parte sur del país, a unos 83 kilómetros del Distrito Nacional. Tiene el mar Caribe al Sur; las provincias Peravia y San José de Ocoa al Este; la provincia de La Vega al Norte y Nordeste; la provincia de San Juan al Norte y Noroeste, y las provincias Bahoruco y Barahona al Oeste.



El ingeniero Rafael Virgilio López, rector de la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur), explicó que Azua es una de las provincias del país que en cuanto a historia tiene su impronta.



La Villa de Azua fue fundada en el 1504 por Diego de Velázquez, y fue de las primeras villas fundadas en América. Luego se hundió por un terremoto y fue trasladada a la margen occidental.



“En las luchas patrióticas, Azua fue baluarte de gestas inmortales, la principal de ellas es la batalla del 19 de marzo del 1844, pero de las 12 contiendas postindependentista, al menos cinco fueron en Azua”, expresó.



Azua soporta el peso de la defensa de la historia. Pero la provincia no fue constituida como tal, sino hasta el 1844 cuando el país alcanza su independencia y el territorio dominicano es dividido en cinco provincias principales.



El término “Compostela”, proviene de Pedro Gallegos, quien tenía una hacienda con ese nombre, en recordación a la tierra de su oriundez, Santiago de Compostela, España. Cabe señalar que la citada hacienda yacía, como todo Azua, en el hoy pueblo Viejo, que fue asolado por una serie de movimientos telúricos en 1751.

Estrategia para el turismo en Azua

En relación al turismo, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción, Ricardo Vilchez, explicó que la provincia tiene una estrategia en cuanto a lo que es el desarrollo del turism. Esa estrategia se divide en playas y montañas.



Explicó que “una de las fases consiste en la formación del clúster turístico con alianza estratégica con la Cámara de Comercio de la provincia de Peravia para organizar todos los sectores que influyen en esa dinámica. Llámese personas que den los servicios o personas que se puedan entrenar como guías”.



Una segunda fase son las montañas. También está el proyecto de crear un sendero que recorra la bahía para que las personas puedan recorrerlo a pie o en bicicleta.