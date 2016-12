Juan Pérez Terrero

31/12/2016 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

Se noj fue Pérez Terrero

Fotógrafo inteinacionai

Retrató ei berengenai

Con su cámara ei guerrero

Hoy me quito yo ei sombrero

Poi to’a la foto de abril

Una imagen vale mil

Palabraj y también recueido

No era borracho, era cueido

Loj puño contra ei fusil.

Ei Caribe publicó

Tre foto en primera plana

Secuencia de esa mañana

De un pleito que aquí se aimó

Culatazo repaitió

Un gringo hijo e su mamá

Aunque ei no sabía na

Ni de Wessin o Juan Bo

Ei levantó ei tirapó

Y le dien una trompá.