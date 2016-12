Los deseos de Año Nuevo de las figuras

El conteo regresivo de las últimas 24 horas del 2016 ha empezado; un año que estuvo lleno de altas y bajas en las diferentes áreas del arte y que hoy culmina dando paso a nuevas esperanzas, anhelos, metas y expectativas. Durante el “año viejo”, la radio, con la inclusión de nuevos programas y figuras y la renovación de algunos espacios, evidenció un avance y crecimiento en el país; al igual que el cine que exploró otros géneros y empezó a enfocarse en la internacionalización, lo cual se denotó con algunos filmes ya proyectados y otros rodados. En el caso del teatro, varias adaptaciones y una que otra obra inédita mantuvieron activa las tablas, caso contrario a la televisión que a pesar de que evidenció cierta unión entre productores canales a raíz de algunas propuestas novedosas, se ha hablado de crisis y estancamiento.



Para finalizar el 2016, figuras del arte y el entretenimiento dominicano como Miralba Ruiz, Bladimir Abbud, Jochy Santos, Héctor Acosta, Johnny Ventura y Carlota Carretero, entre otras, ya han determinado sus deseos y lo que esperan traiga consigo el 2017.

Aceptar que el mundo cambió

Johnny Ventura

Merenguero

Quisiera ver transformaciones profundas en el comportamiento de nuestra gente. Creo que tenemos que revisar hacia dónde estamos llevando el barco, y entender que no lo estamos conduciendo bien. Necesitamos reenrumbarnos de modo tal, que cosas que están pasando y que se están acentuando desaparezcan a brevedad. No podemos olvidar que una de las grandes fuentes de ingresos de nuestro país es el turismo y con un comportamiento inadecuado lo alejaremos. Tenemos que crear conciencia de que el mundo ha cambiado radicalmente y que las fuentes de ingresos de antes no son las mismas de ahora. República Dominicana debe entender que el mundo ha cambiado, y no negativamente como estamos.

Ley de televisión; mejores proyectos

Giancarlo Beras-Goico

productor y director de televisión

Este año, la televisión debe revisarse y enriquecer un poco más los contenidos, sacar mejores proyectos que potencien nuestro medio. Hay que mejorar tanto en venta publicitaria como en producción y contenido. Ojalá que en el transcurso del 2017 se pueda concretizar una ley de televisión al igual que la de cine, porque realmente nos hace falta algún tipo de incentivo e inversión. Aunque hay asociaciones y demás, no es igual, al final cada cual hala para su lado y sus intereses. Necesitamos una ley que nos proteja a todos: inversionistas, agencias, dueños, productores, publicitaria, etc. Sería un gran avance en este ámbito en el país, si eso se logra concretizar en la televisión. Hay países, como Colombia, que lo ha implementado y les ha resultado, ese podría ser un modelo”.

Unión, difusión y ley de teatro

Carlota Carretero

Actriz de teatro

Deseo que este año se dé una sinergia efectiva entre los ministerios de Cultura, Educación, Turismo y los ayuntamientos de todo el país, para que podamos tener una mayor incidencia del arte y la cultura en la población a través de programas de educación artística y difusión en espacios adecuados para las escuelas de arte, para realizar presentaciones y exposiciones en todo el país; pero sobre todo que se haga realidad la ley de teatro”.

Frenar la violencia; un país pacífico

Héctor Acosta, “El Torito”

Cantante dominicano

Espero que para este 2017 podamos tener paz y que le pongan freno a la violencia y a la delincuencia que nos tienen secuestrados a todos. Ya se demostró que en el cambio de horario no era que estaba la solución de la violencia, ahora no hay hora ni lugar para que pase algo desastroso, todos andemos con miedo o temor. También que tengamos luz de una vez y por todas, y que los pobres tengan más acceso a los productos de primera necesidad”.

Apoyo al teatro y reforzar los valores

Elvira Taveras

Actriz de teatro

Espero que se pueda restaurar la sala Manuel Rueda, en Bellas Artes, que tiene muchos años cerrada y merece que se invierta; que los teatristas tengamos más espacios donde trabajar, que haya un enfoque de parte de los ministerios que tienen que ver con el desarrollo de la cultura y el teatro en el país, así como de parte de los ayuntamientos. Nuestra sociedad necesita forjar a los jóvenes en valores, nuestro país necesita mejores ciudadanos”.

Oportunidades, igualdad y civismo

Miralba Ruiz

Comunicadora y productora

Para el próximo 2017, mis deseos para mi país son más oportunidades, más igualdad, que nuestra ciudadanía crezca en el civismo y así podamos ser más críticos y menos tolerantes ante los malos políticos. Que seamos más trabajadores y menos conformistas. Profesionalmente espero poder llevar a cabo un proyecto de temporada con un formato familiar, como acostumbramos a producir, que tenemos en carpeta.

Buscar identidad y dejar de imitar

Bladimir Abud

Director de cine

El cine local ha experimentado un crecimiento a nivel cualitativo y cuantitativo y yo aspiro a que se mantenga y se supere . Para el 2017 le auguran buenas cosas con proyectos de películas extranjeras que se están rodando aquí y las que continúan llegando. Lo que tenemos ahora es que buscar un poco más de identidad, darle más calor a lo que es de nosotros como dominicanos que se ha perdido un poquito y no imitar lo foráneo”.

Organización, pocos gastos y control

Jochy Santos

Locutor, presentador y humorista

Cuando empieza un año, la gente siempre habla de situaciones adversas, que el año que viene va a ser más duro, etc. Pero yo creo que lo más importante es poner la mente positiva. Entiendo que para este año, los trabajos que se puedan realizar deben ser de manera organizada, sin gastos superfluos, controlando todas las cosas que están alrededor nuestro, así podemos superar cualquier adversidad que se pueda presentar. Durante este 2016, en el caso de la radio, como medio de comunicación comercial va muy bien, creció mucho y por ese lado los que estamos ahí nos sentimos cómodos, bien y tranquilos. En el de la televisión no voy a negar que haya tenido situaciones difíciles, pero creo, como he dicho en ocasiones anteriores, que con gerencia y creatividad se puede realmente hacer el trabajo y tener, en ese aspecto, un buen año nuevo”.