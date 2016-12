Pasos para saber quién entró en tu cuenta de Facebook

En el mundo de la tecnología, el robo de cuentas ha ido en aumento, por lo que algunas redes sociales, como Facebook, permiten a los usuarios detectar movimientos extraños a través de pasos claves. En una época en la que abunda la información personal en Internet, en especial en las redes sociales, es importante prestar atención a ciertos aspectos para mantener datos privados de manera segura.



Si eres uno de los que tiene una cuenta en Facebook, probablemente, en más de alguna ocasión te hayas preguntado si alguien sospechoso habrá entrado a tu cuenta sin tu autorización. Saberlo no es complicado, ya que la plataforma creada por Mark Zuckerberg ofrece una secuencia de pasos bastante útil, pero que no todos conocen.



Estos son los pasos para detectarlo:



Lo primero que debes hacer es entrar a tu red social y dirigirte al menú superior que está a la derecha. Aquí tendrás que hacer click en el botón “Configuración”.



Posteriormente, debes ir a “Seguridad”, opción que aparece en el costado izquierdo. Luego, tendrás que entrar a “Dónde iniciaste sesión”, en este apartado se desplegará un listado con los lugares desde dónde te has conectado con tu usuario y clave , además de la ciudad, te mostrará el navegador y sistema operativo con el que se utilizó tu red social.



Si no recuerdas haber utilizado tu Facebook en una de estas ubicaciones, o en caso de que alguna de las ubicaciones te parezcan sospechosa, de inmediato haz click en la opción “Finalizar actividad”. Esto hará que la sesión iniciada en aquel dispositivo se cierre.



Es importante que después de seguir cada una de las instrucciones, cambies tu contraseña siguiendo algunos consejos, como usar caracteres alfanuméricos, combinar mayúsculas y minúsculas, sin incluir información personal para hacerlo.

Protege tu cuenta con una contraseña segura

La clave es la “llave” para entrar a tus actividades en las redes sociales. Aunque ésta resulte relativamente fácil de averiguar con técnicas de ingeniería social y ‘phishing’, existen métodos para combatirlas. Establece contraseñas fuertes que contengan al menos ocho caracteres incluidas mayúsculas, minúsculas, símbolos y números.