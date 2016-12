Policía muestra lista de asaltos planeaba la banda de Percival

31/12/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte y Miguel Ponce

El director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes, afirmó ayer que con las evidencias recolectadas en las diferentes escenas de los asaltos perpetrados por John Percival Matos y sus acompañantes, se pudo establecer que en todos los hechos existía una marcada planificación, con la intención de obtener beneficio económico y también crear en el país un clima de inestabilidad.



Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Policía, agregó que hay sectores interesados en desvirtuar la realidad de los hechos relacionados a los asaltos realizados por la banda que encabezaba Percival Matos.



Planificación de asaltos



Peguero Paredes mostró una lista escrita a mano, que dijo fue encontrada en el vehículo Ford Explorer, placa G27791, donde fue abatido el exmilitar y que, según el alto oficial policial, revela la planificación de otros 22 asaltos a negocios e instituciones públicas y privadas. Dijo que la banda que lideraba John Percival Matos pretendía realizar asaltos al supermercado Liverpol, en Villa Mella; en la estación de combustible Tropigas de la avenida Jacobo Majluta; la Texaco de la misma avenida; el Banco Popular en la avenida Los Próceres; Plaza Lama de la Churchill, (este último hecho perpetrado recientemente). Además la estación Sunix de la avenida Tiradentes en Naco; tienda Aprezio de la avenida Ovando con Duarte; Bridgestone de la avenida Luperón; Edesur y estación de combustibles, ambas de la avenida Rómulo Betancourt y el Banco Caribe de la 27 de Febrero entre Tiradentes y Ortega y Gasset.



También en el Banco Popular en Sambil; Plaza Lama de la avenida Ovando, Edesur de la Tiradentes; Megacentro; El Encuentro en Villa Juana; San Martín en la Plaza Sambil; estación de combustible Total; La Confianza de la Charles de Gaulle; la estación Texaco de la Jacobo, en San Cristóbal, y Hato Mayor, el Banco Popular; La Sirena en la autopista Duarte, peaje de la autopista Las Américas, y en Santiago Colinas Mall.

El director policial dijo que por último tenía como meta robar un avión para ir al vecino Haití.



Versiones sobre el hecho



La versión oficial y del administrador del motel Fuente del Placer, de que John Percival Matos murió en un enfrentamiento con la Policía, no ha dejado complacido a su padre que ayer se presentó a escena para recabar informaciones y ratifica que se trató de una ejecución.



El general retirado Rafael Percival Peña acudió en la mañana del viernes junto a dos dirigentes de izquierda, Pablo Abad y otra persona sin identificar y tomaron imágenes fotográficas de la escena donde fue abatido su hijo. También acudió a la oficialía civil para sacar el acta de defunción.



Para justificar su hipótesis, establece que la habitación número nueve de la cabaña donde permanecía oculto John Percival Matos, presenta en su interior doce impactos de armas de fuego de distintos calibres. Seis de esos disparos se observan en la esquina izquierda de la habitación y los otros en el baño que apenas tiene una pequeña rendija como persiana, lo que dificultaba disparar a los agentes. Los propietarios del motel comenzaron a tapar los hoyos dejados por los disparos. Otros 24 impactos se observan en la parte interior de dicha habitación. Otra bala impactó la cabaña número diez.



Las acusaciones de ejecución no concuerdan con la versión ratificada por el administrador del motel Humberto Jiménez, quien asegura que los agentes apostados en el interior del establecimiento pidieron a John Percival Matos que se entregara.



La administración está ubicada a una distancia de 80 metros de la habitación número nueve, pero Jiménez dijo que previo al enfrentamiento vio cuando llegó un taxista y montó a tres personas, que cree eran Bryan Peter Félix Paulino, Anairis Linares Ramírez y otro hombre que no identifica.

Sepultan a Percival en el Cementerio Nacional

En medio de consignas contra el presidente Danilo Medina, fueron sepultados en el Cementerio Nacional de la avenida Maximo Gómez, los restos de John Percival Matos, quien fue abatido por la Policía el pasado miércoles, durante un tiroteo en la Cabaña La Fuente del Placer en Bonao, provincia Monseñor Nouel. El sepelio se realizó a las 4:00 de la tarde en el Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez.



Varias personas presentes lanzaron consignas acusando al mandatario de haber mandado a “asesinar”, al cabecilla de la banda que había ejecutado varios atracos dejando al menos un muerto y 10 personas heridas de bala.



Entre los presentes en el camposanto habían decenas de seguidores del general retirado Rafael Percival Peña. Una hermana del occiso llamó la atención a los asistentes que con celulares sacaba fotos del cadáver, pidiendo que respetaran el dolor de la familia.