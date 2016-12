UCSD gradúa a 538 nuevos profesionales

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) celebró su Septuagésima Graduación Ordinaria, donde fueron titulados 538 nuevos profesionales de grado. Después del desfile, el Reverendo Ramón García Tatis, vicerrector de Administración y Desarrollo, tuvo a su cargo la invocación para bendecir el inicio de esta nueva etapa en la vida de los jóvenes graduandos. La actividad, llevada a cabo en el Auditorio de Casa San Pablo, estuvo encabezada por el rector de Reverendo Padre Jesús Castro Marte, quien señaló que con esta investidura la casa de estudio entregó a la sociedad dominicana una nueva generación de profesionales que incidirán positivamente en el desarrollo de la República Dominicana.



Castro Marte instó a los graduandos a no perder los valores, al tiempo que les pidió que “tengan siempre presente que ustedes son los únicos y verdaderos arquitectos de sus propias vidas, trabajen duro y den lo mejor de ustedes, no busquen el camino fácil, sean perseverantes y no se rindan. Nunca pierdan la esperanza, y no teman al fracaso”.