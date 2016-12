Una cena ligera para fin de año

La cena de Nochevieja marca la llegada triunfante de un nuevo año. Se trata de una ocasión especial que suele encontrarnos rodeados de familiares y amigos; sin embargo, los jóvenes aprovechan esta celebración de fin de año para reunirse, no tanto con la familia íntima, sino más bien con los conocidos y allegados. Por esto, la fiesta suele salir a las calles y ser mucho más relajada en cuanto a la organización.



Esta diferencia permite, por ejemplo, armar no ya un menú completo con plato principal, postre y mesa de dulce, sino que se puede optar por un servicio de buffet. Canapés sobre pan de molde, pinchos, tapas, brochetas y tartaletas de las más variadas... son algunas de las infinitas opciones que tenemos a la hora de diseñar un menú de estas características.



Como en este tipo de comidas de celebraciones se acostumbra a picar mucho y debemos evitar una indigestión la última noche del año, se pueden preparar propuestas más ligeras y sanas. Así, podremos hacer un menú más variado y todos quedarán satisfechos. Prueba con la elaboración de pinchos de verdura asados. Es un entrante súper sencillo y rápido de cocinar que se acompaña con salsa pesto.



El cerdo y el pavo son tradición en nuestro país, los que puedes acompañar de ensaladas u otra guarnición, Otros optan por preparar caldos como el tradicional sancocho, o algo más consistente como el asopao.



Otro detalle a tener en cuenta en la celebración de la Nochevieja son las bebidas. La opción de barra libre no suele ser la más adecuada si queremos evitar luego el desperdicio de botellas a la mitad y que no se volverán a usar.