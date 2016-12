De viernes a viernes

31/12/2016 12:00 AM - El Caribe

Viernes 23 de diciembre

El expresidente Leonel Fernández dijo que el PLD corre solo y que parece que tendrá que inventarse un adversario para las elecciones de mayo de 2020, o de lo contrario habrá problemas internos... El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, reveló que el presidente Danilo Medina ayudará a que ese organismo pague una deuda de RD$2,600 millones… El alcalde David Collado anunció la recogida nocturna de basura en la Circunscripción 3 de la Capital.

Economistas difieren sobre los resultados de las políticas públicas del Gobierno, que de acuerdo a un reportaje de este diario se ha quemado en salud, educación y seguridad ciudadana… La Procuraduría General de la República dijo que da seguimiento a los terrenos en litis de Los Tres Brazos y los del vertedero de Duquesa… El año 2016 concluye sin la aprobación de los pactos fiscal y eléctrico, como lo demanda la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Sábado 24 de diciembre

A poco más de siete meses de las pasadas elecciones, los presidenciables del 2016 están tanteando el escenario para ir allanando el camino, entre ellos Danilo Medina, Leonel Fernández, Margarita Cedeño, Reinaldo Pared Pérez, Hipólito Mejía, Luis Abinader y David Collado… Leonel Fernández dijo que se ha reunido con la Iglesia católica para tratar de llegar a un acuerdo sobre las observaciones al Código Penal hechas por el presidente Danilo Medina.

La provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución, tiene mucho que mostrar al turista: playas, monumentos coloniales y una gran tradición cultural… El alcalde David Collado dijo que no es alcalde de un solo grupo político, sino de todo el Distrito Nacional y que trabaja para todos los ciudadanos… El economista Arismendy Díaz Santana dijo que las modificaciones propuestas a la Ley de Seguridad Social no son tan sustanciales y que los trabajadores no se beneficiarán.

Domingo 25 de diciembre

Agentes de la Dirección Sur Central de la Policía ocuparon 42 paquetes de un polvo, presumiblemente marihuana, en el interior de un camión cisterna cuando transitaba por la carretera San Cristóbal–Baní, próximo a la entrada de esta ciudad… La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) informó hoy que en las pasadas 24 horas fiscalizó a 237 conductores, 33 por uso de celular, 62 por exceso de velocidad, 64 por luces, 42 sin cinturón y 36 por gomas lisas.

Seis cabezas humanas fueron encontradas hoy en el municipio de Jiquilpan, en el occidental estado mexicano de Michoacán, confirmó la Secretaría de Seguridad. El hallazgo tuvo lugar en la mañana del día de Navidad en ese municipio que tiene la denominación turística de “Pueblo Mágico” y está muy cercano a la frontera del estado de Jalisco… “No hay pérdida de vidas humanas” a causa del terremoto de magnitud 7.6 que afectó hoy a cinco regiones del sur de Chile.

Lunes 26 de diciembre

La mayoría de las escuelas de choferes funcionan de forma ilegal, en violación a la Ley de Tránsito No 241… Al menos diez personas fallecieron por accidentes de tránsito ocurridos en diferentes puntos del país, durante el asueto de Nochebuena y parte de la Navidad… Aunque la estrategia comunicacional parece uno de los puntos fuertes del gobierno de Danilo Medina, hay una buena cantidad de funcionarios que evaden tener contactos con la prensa.

El papa Francisco deseó el domingo paz en Navidad a las personas afectadas por las guerras y a los que perdieron a seres queridos por un terrorismo que, señaló, siembra “miedo y muerte” en muchas ciudades y países… Un avión ruso que viajaba a una base militar en Siria con 92 personas a bordo, incluidos miembros de un famoso coro militar, se estrelló ayer domingo en el mar Negro… La elección de Donald Trump fue la noticia más impactante del año 2016.

Martes 27 de diciembre

Dos vigilantes resultaron heridos ayer durante un asalto al Centro de Negocios Personales del Banco Popular ubicado en el interior del centro comercial Plaza Lama, de la avenida 27 de Febrero. Los asaltantes, que se dieron a la fuga tras cometer el hecho, cargaron con una valija con aproximadamente 3.7 millones de pesos y 25 mil dólares… Los cinco alcaldes de los municipios más extensos que tiene República Dominicana declararon RD$193,008,987 en patrimonio.

La alcaldía del Distrito Nacional inició la reconstrucción de la acera sur de la avenida George Washington, y aunque los trabajos están parados por el asueto navideño, se reiniciarán la primera semana de enero… Tránsito Terrestre reveló ayer que la Comisión de Seguridad Vial elabora un reglamento que contempla la regularización de las escuelas de choferes en el país… Los partidos políticos dijeron a la JCE que en 2017 recibirán RD$543.6 millones menos de lo debido.

Miércoles 28 de diciembre

El presidente Danilo Medina ordenó a los cuerpos de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional perseguir y enfrentar a las bandas de delincuentes que intranqulizan a la población… El procurador General de la República, Jean Rodríguez, informó este lunes que abren formalmente las investigaciones en República Dominicana en torno a los sobornos que habría hecho la empresa brasileña Odebrecht en diferentes países.

La JCE convocó a los partidos políticos para el 10 de enero a fin de presentar a los nuevos directores de elecciones e informáticas del organismo electoral… Leonel Fernández dijo esperar que “el 2017 será el año de la reforma electoral y la ley de partidos”… Católicos y evangélicos respaldaron la idea de declarar diciembre mes de los valores... El Banco Central anunció que cerrará el año 2016 con una reserva de 6,000 millones de dólares.

Jueves 29 de diciembre

Efectivos policiales y militares ultimaron en estos momentos a John Percival Matos durante un alegado enfrentamiento a tiros en Bonao, provincia Monseñor Nouel… El presidente Danilo Medina suspendió toda operación de venta o reventa de inmuebles del sector Los Tres Brazos y desalojo de actuales ocupantes… El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, declaró un patrimonio de RD$84,475,128, mientras Magín Díaz, de la DGII, tiene RD$104.8 millones.

La CDEEE remitió a la Procuraduría copias certificadas de todos los documentos referentes a relaciones contractuales con la constructora brasileña Odebrecht desde el año 2001 hasta el 2014... El expresidente Leonel Fernández se reunió por segunda ocasión en Funglode con representantes de la Iglesia católica, del Gobierno y legisladores para tratar el tema del aborto… Representantes de la Iglesia católica y Evangélica respaldaron declarar diciembre mes de los valores.

Viernes 30 de diciembre

La Policía informó que en el operativo en el que fue ultimado John Percival Matos recuperó un millón 30 mil pesos, un fusil, una pistola, una yipeta y un transmisor… La proporción de mujeres que asiste a la secundaria y a la universidad es superior a la de hombres, consolidando una tendencia que se mantiene en los últimos años… Los cuatro superintendentes del país tienen un patrimonio de RD$457,878,435. Solo Euclides Gutiérrez Félix declaró RD$300 millones.

Falleció ayer el destacado fotógrafo Juan Pérez Terrero, también conocido como el “fotógrafo de abril”, quien tomó fotografías históricas de revolución de abril de 1965… Las Águilas Cibaeñas obtuvieron la segunda victoria en línea 7-4 sobre los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya… El Codue se sumó a la propuesta de que diciembre sea establecido como el mes de los valores… Barack Obama expulsó a 35 diplomáticos rusos y cerró dos instalaciones rusas en EEUU.