Bengals vencen a Ravens por quinta vez seguida

02/01/2017 12:00 AM - Agencia AP

Andy Dalton completó sus primeros 10 pases, uno de ellos para touchdown, y Rex Burkhead sumó dos acarreos de touchdowns para que los Bengals de Cincinnati vencieran 27-10 a Baltimore, su quinto triunfo seguido en casa sobre los Ravens. Los Bengals (6-9-1) se quedaron fuera de los playoffs por primera vez en seis años y no han ganado en postemporada en 26 años, la sexta racha más larga en la historias de la NFL. El coach Marvin Lewis —con marca de 0-7 en playoffs— afirma que regresará con el equipo para la campaña 2017. Baltimore (8-8) no avanzó a playoffs por tercera vez en cuatro años. Los Ravens lucieron desanimados en su último partido de la campaña luego de una derrota de último minuto en Pittsburgh el domingo pasado que los eliminó.



La División Norte de la Conferencia Americana ha enviado más equipos a playoffs que cualquier otra división durante las últimas ocho temporadas.



En otro encuentro, Tony Romo lanzó su primer pase de touchdown en cerca de 14 meses y unos Cowboys de Dallas de antemano clasificados a playoffs no arriesgaron al caer 27-13 ante los Eagles de Filadelfia.



Los Cowboys (13-3) aseguraron el primer lugar de la conferencia y la ventaja de jugar en casa durante los juegos de conferencia en postemporada cuando los Eagles (7-9) vencieron a los Giants el 22 de diciembre. Por ello, Dak Prescott sólo jugó dos series ofensivas y Ezekiel Elliott fue testigo de las acciones desde la banca.