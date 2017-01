Dominicanos molestos con la cadena Univisión

El esplendor brilló como nunca, la lista de artistas invitados era estelar y de primera, como de costumbre, en la fiesta de fin de año en Times Square; los organizadores tiraron la casa por la ventana. “Pero al parecer, en lo único que no pensaron fue en invitar artistas dominicanos a la gran celebración, que dicho sea de paso, se celebra en el corazón de Nueva York, la ciudad con mayor número de dominicanos en los Estados Unidos”, publicó el periodista José Zabala en su página digital, donde recogió el sentir de la comunidad.



A este gran evento asisten aproximadamente más de 1.5 millones de personas, según se reporta en algunos medios de comunicación. Esta vez participaron los artistas latinos: Luis Coronel, Gloria Estefan, Lupillo Rivera y Don Omar.



Algunos quisqueyanos criticaron a Univisión por presentar dos segmentos con artistas mexicanos como Luis Coronel y Lupillo Rivera, y no incluyó a un artista dominicano, donde en New York la comunidad dominicana es una de las más numerosas.



“¿Qué pasó ahí? Creemos que es tiempo de dar más diversidad al listado de artistas que componen esa celebración- sobre todo cuando la República Dominicana tiene talentos de sobra- para aportarle a esa festividad tan emblemática y es una de las comunidades más activas en la gran manzana”, insistió Zabala.



En la lista de cantantes que participaron en el gran evento y publicada por El Diario NY, no figuró el nombre de un artista dominicano en el programa de Año Nuevo en Times Square.

“Increíble, los organizadores esta vez no nos consideraron en tan importante evento de gran promoción mundial para la comunidad. Estamos enviando una queja a la ciudad de NY y a Univisión por no considerar la participación de un artista dominicano cantando en la plaza más reconocida del mundo”.