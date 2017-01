Estrella es duda para la Copa Davis

La participación de la primera raqueta dominicana, Víctor Estrella, está en dudas para el primer enfrentamiento de la República Dominicana en Copa Davis 2017. Nada menos que Chile será el rival al cual la nación quisqueyana tendrá que recibir en el primer choque de la Zona I Americana de Copa Davis que iniciará a partir del 30 de enero hasta el cinco de febrero.



El ganador se enfrentará a Colombia, serie que está programada entre el siete y nueve de abril del presente año.



El conjunto tricolor también podría recibir un duro golpe en los próximos días como la salida de Víctor Estrella del equipo nacional. “No creo participar en esta ocasión que nos toca en febrero. Creo que está en veremos. Lamentablemente son decisiones que tomaremos esta semana”, manifestó Estrella a elCaribe.



Esta incertidumbre surge debido a que el nativo de Santiago disputará el torneo ATP 250 Ecuador Open 2017, del cual es bicampeón. Dicho certamen choca justo con la celebración de Copa Davis.



“La ITF se rige por unas normas donde mueve los torneos y coinciden los torneos.. Termino el domingo la Copa Davis y el lunes empiezo en Quito y siempre preparo el torneo de Ecuador una semana antes”, dijo Víctor, quien tiene 36 años.



El ATP de Quito es la tercera edición del espectáculo deportivo más grande de este país suramericano que se juega del cuatro al 12 de febrero en el Club Jacarandá en Cumbayá.

“Para mí no es fácil tomar un decisión y decir no voy a jugar Copa Davis. Como capitán y como todo el equipo siempre he estado ahí disponible para mantener a Dominicana en la élite del tenis”, expresó Estrella, quien por segunda ocasión durante 18 años de carrera profesional no podría representar la nación caribeña en Copa Davis.



Víctor ha estado presente en los momentos de mayor gloria para el tenis dominicano en esta competición mundial, como los avances al grupo uno de América en los años 2010,2013 y 2014, y la clasificación y participación en el playoffs del grupo Mundial hace dos años.



“La semana que viene estoy dando respuesta. Es un poco complicado. Los movimientos de la fecha me han complicado”, expresó el nativo de Santiago que se coronó, por segundo año consecutivo campeón del ATP 250 de Quito tras vencer al brasileño Thomaz Bellucci, el año pasado.