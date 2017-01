Ketel Marte listo para debutar mañana con los Gigantes

En óptimas condiciones y luego de recuperarse de las lesiones que lo afectaron en la temporada pasada con Seattle, Ketel Marte está más que listo para ayudar a los Gigantes del Cibao a avanzar a la Serie Final.

"Me siento contento de estar trabajando con el equipo. He venido trabajando muy fuerte para mantenerme con el equipo en lo que queda de temporada", enfatizó Marte a elCaribe.

En su primera temporada con los Marineros en las Grandes Ligas, Ketel sólo pudo accionar en 119 partidos en la cual finalizó con promedio de .259, 33 impulsadas y apenas bateó un jonrón.

"Tuve muchas lesiones el año pasado. Perdí unas cuantas libras a causa de una enfermedad. Pero gracias a Dios me enfoque en trabajar duro en mi físico, las piernas y los brazos", indicó Ketel, de 23 años.

También, el nativo de Nizao, manifestó el gran apoyo que recibió de sus compañeros, en especial de Robinson Canó, quien se mantuvo en todo momento con él.

"Tuve al lado de Robinson Canó, el me ayudó en todo este proceso ya que no era fácil. No pude jugar todo el año", expresó Ketel.

Asimismo, indicó lo cuán entusiasmado esta de regresar con el equipo francomacorisano para tratar de sumar otra corona más a la tierra nordestana

"Nosotros todo el tiempo estamos unidos, aquí hay mucho talento. Esperemos en Dios que me mantenga saludable para ayudar al equipo en lo más que pueda", dijo Marte, quien jugó por última vez en la temporada del 2015.