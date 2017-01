Percival Peña desliga a Danilo de muerte de su hijo; acusa a banqueros

El general retirado Rafael Percival Peña desvinculó hoy al presidente de la República Danilo Medina de la muerte de su hijo Jhon Percival Matos y acusó a los banqueros de ordenar su muerte.

El general acudió a la casa de gobierno a entregar una carta al presidente Medina fue atendido en la calle por la viceministra de la Presidencia Alejandra Liriano quien recibió la carta dirigida a Medina.

En la referida misiva, Percival Peña solicita formalmente una entrevista al mandatario, y le solicita que este encuentro se materialice antes de salir del país a tratarse un problema médico que le afecta.

“Tratando de buscar la consideración del presidente de la Republica, para dentro de las posibilidades existentes usted me reciba una entrevista, en la cual espero ser atendido” dice la misiva.

En medio de una extrema vigilancia en la acera del Palacio Nacional el general improvisó una rueda de prensa y manifestó que en el país hay grupos paramilitares que operan a plena luz del día.

Asimismo, Percival Peña acusó a los organismos de seguridad del Estado de querer provocar una tragedia y agregó que varios agentes trataron de impedirle el paso cuando salió de su residencia en Los Prados para dirigirse al Palacio Nacional.

"Yo no vengo aquí como padre de Jhon, yo no vengo aquí como general, yo vengo aquí como abogado, ya yo no soy general, ni soy el padre de Jhon, para todos los acontecimientos y hechos de sangre, por ejemplo, Rafael Vargas, el señor cayó en Bella Vista Mall, perdió su vida trabajando y esto no puede continuar así", dijo.