Policía aún no da con compañero de Percival Matos

02/01/2017 12:00 AM - El Caribe

La Policía Nacional busca al prófugo Brayan Peter Félix Paulino y a un tercer implicado, señalados como integrantes de la banda que junto al ultimado John Percival Matos asaltó un banco en Plaza Lama. La uniformada señaló que los organismos de seguridad del Estado han aumentado el número de efectivos que buscan a Félix Paulino. Por el caso, todavía no ha sido apresado ninguno de los imputados de la banda que asaltó una oficina del Banco Popular de la Plaza, el pasado 26 de diciembre.



La Fiscalía del Distrito Nacional despachó el sábado a Anairis Linares Ramírez, acompañante del prófugo Brayan Peter Félix y quien según las autoridades fue utilizada por la banda para adquirir, por RD$600 mil pesos, una yipeta 4Runner. Se presume que el vehículo, hallado la madrugada del viernes en la avenida Máximo Gómez esquina 27 de Febrero, fue abandonado por Félix Paulino.



La Policía ha señalado que el grupo planificaba realizar otros 22 asaltos a negocios y entidades públicas y privadas.



La manera en que murió el pasado miércoles el prófugo y exmilitar Percival Matos, acribillado por la Policía en un supuesto intercambio de disparos a la salida de una cabaña, ha despertado críticas a favor y en contra. Por este debate tuvieron un encontronazo público el patólogo Sergio Sarita Valdez y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.



El especialista, exdirector de Patología Forense, había afirmado que, por las fotos que vio del caso, Percival Matos recibió disparos a quemarropa. Reynoso, dijo que no era responsabilidad de parte del patólogo emitir juicios sin haber participado de la autopsia, a lo que éste último reaccionó diciendo: “Es que ella, como ella no sabe lo que son las ciencias forenses ni la patología forense, se pone a hablar sin conocimiento de causa y eso se llama disparatar”.