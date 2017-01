Shannon y Marc se roban el show en concierto de Enrique y Gente de Zona

Enrique Iglesias encabezó un intenso concierto de fin de año adelantado en el anfiteatro de Altos de Chavón, acompañado de la agrupación cubana Gente de Zona, que tuvo como invitado al ídolo de la salsa Marc Anthony, y de un público que toda la noche estuvo atento a la presencia de la exesposa del intérprete de “Vivir mi vida”, Shannon de Lima.



“Sex and love tour”, fue la misma gira que trajo al astro español en noviembre del 2015 y que también llenó la estructura de piedras. Hasta vistiendo, incluso, la misma ropa, el show que presentó el pasado viernes 30 superó al primero en todos los sentidos.



Un Enrique Iglesias más enérgico y fiestero llegó a la tarima por la cual ya habían pasado Alexander Delgado y Randy Malcom Martínez, quienes integran Gente de Zona, y su invitado, Marc Anthony. En su repertorio de 14 temas (ocho en español y seis en inglés), dejó fuera los cortes románticos y suaves convirtiendo el encuentro en un espectáculo cercano.



En la sección de las anécdotas, el “Rey del pop latino”, como es denominado, interpretó “Loco”, canción que grabó junto a Romeo Santos. “Me llamo Enrique. Nací en 1978. Estoy viejo ya”, bromeó. “A los 12-13 años empecé a escribir. Esta canción la escribí hace 10 años. Tengo 14 años con mi mujer (Anna Kournikova) Esta vez llevaba como cuatro meses sin ir a casa y llegué y nos peleamos un poco. Me manda a la m... y me fui a un cuarto pequeño que tengo para escribir y le compuse esto”, recordó previo al tema. A ésta le siguió “Cuando me enamoro”, la cual compuso hace siete años y que hace cinco tuvo la oportunidad de grabar con Juan Luis Guerra, a quien describió como uno de sus ídolos. Para esta interpretación, buscó un compañero en el público, identificado como “Charlie” , con quien compartió varios tragos de tequila.



La euforia no paró



Indicándole con las manos a los agentes de seguridad que le permitieran moverse donde deseaba, se subió en cuanta estructura metálica pudo, entró al público y cantó “Bailamos”, escaló una columna en pleno, “No me digas que no”, y se subió en el bar ubicado en el área de Special Guest cuando interpretó “El perdón”.



El repertorio incluyó “Be with you”, “Scape”, “I’m a freak” con la que inició la presentación y para la que utilizó playback, “Duele el corazón”, “Tonight I’m loving you”, entre otras. El concierto inició con Gente de Zona a las 9:04 p.m. El dúo cubano trajo de nuevo su contagioso ritmo tropical a la República Dominicana. “Muchas gracias República Dominicana. Feliz año nuevo para todos ustedes”, fueron algunas de las palabras del dúo conformado por Alexander y Randy.



Su cancionero incluyó “Algo contigo”, “Piensas”, “Somos tú y yo”, “La Macarena”, versión que grabaron para el álbum “Visualízate” del tema que popularizaron en 1993 los españoles de Los Del Río, y “Traidora”, dejando a la audiencia esperando ver a Marc Anthony. Además, como parte del repertorio de Iglesias, salieron más tarde a cantar “Bailando”.



Su presentación la sellaron con “La gozadera” para la cual sí recibieron al famoso salsero boricua, quien también fuera el invitado sorpresa de Juan Luis Guerra en el concierto del 30 de diciembre del 2015 en el mismo escenario.



Shannon atrae las miradas



La participación del intérprete de “Flor pálida” era para ese momento un secreto a voces. La novela de Marc Anthony y su exesposa, Shannon de Lima, escribió un nuevo capítulo en el mismo lugar donde hace dos años se casaron: Casa de Campo. Desde temprano, la modelo fue vista entre el público en compañía de Manuel “Coco” Sosa, padre de su hijo. Durante la presentación completa del dúo cubano ambos se mantuvieron de pie coreando cada uno de los temas y luego, al finalizar el junte de Gente de Zona y Marc Anthony, primero Sosa y minutos más tarde, Shannon, cruzaron a backstage.



Durante la presentación de Enrique Iglesias, Marc Anthony se ubicó cerca del escenario junto a una latina de pelo rizado que se mantuvo sonriente mientras que Shannon y Manuel bailaban muy juntitos. El concierto organizado por Casa de Campo y Brugal culminó a las 11:54 de la noche con globos blancos con las iniciales de Enrique Iglesias y un despliegue de fuegos artificiales.