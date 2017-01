PN afirma Brayan Peter no tiene registros policiales

La Policía Nacional informó ayer que Brayan Peter Félix Paulino, quien era el compañero de fechorías del ultimado John Percival Matos, no tiene antecedentes criminales registrados, aunque es perseguido por su supuesta participación en varios asaltos a bancos. Nelson Rosario, vocero de la institución, sostuvo que el pasado viernes obtuvieron la cédula para confirmar los datos personales de Peter Félix Paulino y que al buscar en los registros policiales no encontraron antecedentes. Sin embargo, dijo que se ha intensificado la búsqueda en varios lugares para dar con el paradero de Peter Paulino y que están a la espera de órdenes para hacer allanamiento en varias viviendas.



Aseguró que el fugitivo va a pagar por los hechos cometidos y que este no ha sido militar ni tiene parientes militares, como se ha rumorado. Al ser consultado por los periodistas en rueda de prensa, el vocero de la Policía confirmó que el chofer de Rafael Percival Peña, padre del muerto, fue detenido la semana pasada, interrogado y despachado.



Operativo en Las Cañitas



Desde tempranas horas de ayer agentes élites de la Policía Nacional realizan un operativo en los sectores 24 de Abril y Las Cañitas, en busca de Brayan Félix Paulino, tras el rumor de que el prófugo ha estado por esas barriadas de la parte alta de la capital.



El patrullaje, compuesto por miembros de los Linces y los Swats en los referidos sectores, inició en la mañana, según algunos lugareños, que debido a los nervios, apenas contestaban a las preguntas de la prensa. Al menos 50 efectivos participaron en la jornada.



Mientras que los moradores del sector se notan inquietos y asombrados ante el despliegue de los agentes y rehuyeron hablar del tema.



En el operativo, la Policía apresó personas que no tienen vínculos con el caso de Brayan, sino por cuentas pendientes con la justicia.



Brayan Félix Paulino es buscado por las autoridades por su presunta vinculación a la banda que en los últimos meses del año pasado realizó tres asaltos en centros comerciales.



El día 4 de agosto del 2016 asaltaron a un mensajero en La Sirena de la avenida Charles de Gaulle y robaron 4 millones de pesos. El 15 de septiembre en Bella Vista Mall atracaron un camión de transporte de valores, robaron más de tres millones de pesos y mataron al guardián Bienvenido García. Y en diciembre, asaltaron el centro de negocios personales del Banco Popular con unos 4.8 millones de pesos.

Parientes piden al fugitivo que se entregue

La madre y la esposa de Brayan Peter Félix Paulino pidieron, a través de la televisora NCDN, que se entregue a la justicia, pues consideran que es mejor que esté preso antes de que lo maten en la persecución. Dahiana Méndez, esposa de Brayan y quien dijo tener un mes de parida, dijo que el martes de la semana pasada la apresaron y la dejaron en libertad el jueves. Mientras que la madre de Brayan, aseguró que tiene más de 8 meses sin comunicarse con él.