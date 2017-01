Ajustes a las repeticiones

Me suscribo en la parcela de quienes entienden que el sistema de repeticiones de jugadas en el torneo invernal dominicano es un paso positivo.

Mientras más claridad, mejor amistad, dice un refrán.



Como todo proyecto, sobre la marcha se le hacen ajustes en aras de que alcance el mejor porcentaje de calidad posible.



Creo que la Junta de Directores de la Liga Dominicana de Béisbol, que luce el órgano supremo de la Lidom, debe sopesar la idea de que no sean los árbitros del terreno los que tengan la última palabra sobre las revisiones solicitadas.



Por más argumentos en contra que puedan aparecer, lo mejor es hacer las cosas bien, como manda el manual, diría un amigo, y por naturaleza el ser humano se inclina en primera instancia a defender su posición original.



El principio de que debe existir evidencia apabullante para variar el primer dictamen es una especie de manto protector. Se presta a mucha interpretación porque en la mayoría de los casos no es tan claro como se piensa, no todos emulan a Jim Joyce (que solo él no vio el out en primera que le costó aquel juego perfecto a Armando Galarraga).



No condeno que colegas se protejan hasta donde sea posible. Hay extremos y rayas que no se cruzan, pero no podemos ser ilusos y pedir que un compañero no trate de ayudar a otro.



Por eso lo ideal es que se decida tipo Grandes Ligas: por otro equipo de árbitros, que varíe por jornada, sin vínculo alguno directo con los oficiales del partido en cuestión.



Por último, sería bueno que, cuando el partido sea adulto, del séptimo episodio en adelante, los árbitros tengan la potestad de revisar cualquier jugada dudosa, sin importar que se hayan agotado o no las oportunidades de ambos dirigentes.

La meta es hacerlo bien.



Apunte esto.



Que este 2017 esté lleno de bendiciones, especialmente la salud, para así poder completar las metas trazadas… Están llamados a debutar hoy por los Gigantes Nelson Cruz, Ketel Marte y Maikel Franco... Esos hay que verlos jugar... Golden State tiene el mejor récord de la NBA con 29-5.