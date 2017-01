Después de los excesos, reordena tu dieta

03/01/2017 12:00 AM - El Caribe

El objetivo nutricional de estos días es aligerar, depurar el organismo y reducir la hinchazón abdominal, luego del abuso de alcohol, grasas y carbohidratos.



Los excesos alimentarios provocan sensación de malestar como el estreñimiento, diarrea, cefaleas, hinchazón abdominal, e incluso pueden causar enfermedades o empeorar una patología de base como diabetes, trastornos cardiovasculares, epilepsia o artritis, entre otras.



Sin embargo, luego de abuso de alimentos y bebidas en las pasadas celebraciones , una selección idónea de alimentos le puede ayudar a sentirse mejor y a recuperar la normalidad de las buenas costumbres alimenticias.



Por ejemplo, los beneficios del té verde son innumerables. Esta bebida resulta realmente efectiva para bajar de peso y quemar grasas. Tiene propiedades antioxidantes, diuréticas y activa el metabolismo. Además, bloquea la absorción de carbohidratos y ayuda a combatir la grasa que se acumula en el hígado.



El zumo de naranja también ayuda. La vitamina C y la función antioxidante de las naranjas hacen de esta fruta un alimento ideal para reforzar el sistema inmunitario, a la vez que equilibra el organismo. Su consumo promueve la eliminación de toxinas y grasas. También prolonga la sensación de saciedad, evitando que piques entre horas o que ingieras comidas poco saludables.



Así, los caldos y sopas sirven para hidratar el organismo por su riqueza en agua y sus elementos nutritivos. Son recomendables aquellos derivados del caldo de cocción de verduras pues sirven para saciar el apetito y mantener así el peso bajo control. Pero puedes adaptarlos a tus gustos para evitar consumir un plato repetitivo y monótono. Opta por el caldo de pollo o de pescado entre otros.



Los alimentos integrales son buenos para la salud. En primer lugar, debido a que aportan más fibra que los refinados. Sin embargo, la cantidad de calorías no varía de una manera exagerada.



Cien gramos de pan blanco por ejemplo aportan casi la misma cantidad de calorías que 100 gramos de pan negro. La diferencia es que la riqueza de fibras disminuye la concentración de glucosa (azúcar) y de colesterol en la sangre. Además, proporciona sensación de plenitud, acelera el tránsito intestinal, requiere más tiempo para comer y nos hace sentir satisfechos en menor tiempo.



Si deseas desintoxicar tu organismo evidentemente no sería lógico que mientras optas por un plan de choque depurativo continúes fumando o bebiendo algunas copas de alcohol (aunque sea una saludable copa de vino). Los profesionales recuerdan la importancia de beber abundante agua. Le puedes agregar limón para ayudar a la digestión y quemar grasas.