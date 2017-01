El Dj Hardwell emociona a los santiagueros

03/01/2017 12:00 AM - El Caribe

Santiago. La Cervecería Nacional Dominicana, a nombre de Presidente Black, despidió el año 2016 con la presentación del reconocido Dj Hardwell en la Ciudad Corazón. Hardwell, quien ha sido nombrado en dos ocasiones como el mejor Dj del mundo, demostró porqué es conocido como el “Rey del Electro House”, poniendo a los asistentes a bailar hasta entrada la noche con un repertorio de sus mayores éxitos, como “Reload” y “Spaceman”, entre otros.



“I Am Hardwell” es el nombre de la gira que trajo al reconocido Dj neerlandés hasta el área de estacionamiento de la Plaza Jardín en Santiago de los Caballeros. Este mismo tour lo ha llevado a tocar en importantes escenarios alrededor del mundo.



Representando la zona norte y los ¨beats¨ o ritmos locales el vegano Joseant Hidalgo fue el primero en tomar el escenario, seguido por el telonero oficial de Hardwell, Kill the Buzz, y quien ha acompañado al artista en su gira mundial.



Durante el concierto, los asistentes presenciaron un atractivo juego de luces y sonido gracias a un escenario tipo pantalla, donde la mesa del Dj se mezclaba con la escenografía, que deslumbró a los asistentes con visuales que representaban cada canción o set.



Hardwell emocionó a sus fans de esta ciudad del Cibao al ondear una bandera dominicana y al realizar un exclusivo remix de la popular canción “Closer”, de The Chainsmokers.



El concierto del reconocido artista formó parte de la plataforma “La noche da para más” que presentó este año la Cervecería Nacional Dominicana, dirigida a quienes buscan disfrutar las noches de manera más intensa.



“Con este espectáculo, Presidente Black cierra con broche de oro su plataforma de eventos de 2016, la cual estuvo cargada de gran crecimiento para la marca”, explicó Melissa Martínez, gerente de marca Presidente.