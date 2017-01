Lanzan edición limitada Vodka Absolut Facet

La Empresa Vinos S.A, presentó su más reciente edición limitada de Vodka Absolut Facet y su campaña “Las mejores noches suceden de lo inesperado”. El restaurante La Mudita sirvió de escenario para presentar lo original de Absolut Vodka, junto al diseño novedoso de Absolut Facet.



Annabelle Bencosme, gerente de Marca de Absolut en el país, expresó que “cada año Absolut Vodka viste la botella más icónica y reconocida del mundo con un diseño de edición limitada para coleccionistas; y este año, Absolut Facet, inspirada en prismas de luces, sus diferentes caras, nos invitan a vivir la noche de otra forma y abrirnos a las posibilidades que se presenten”.



Informó que con el lanzamiento de Absolut Facet inicia una serie de eventos dentro de la campaña global, donde la marca en el país seguirá presente, con lo que demuestra a sus consumidores su concepto de que “The best nights happen out of the blue”, sin planificación y de forma espontánea.