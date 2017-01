Primer día laboral de 2017 fue dinámico

Los residentes en el Gran Santo Domingo retomaron ayer sus actividades habituales durante el primer día laborable del año que recién comenzó. Según se pudo notar en un recorrido realizado por este medio en toda la ciudad, a excepción de las escuelas y las universidades, que todavía no han reiniciado la docencia, el dinamismo era notorio entre las personas que se desplazaban hacia sus lugares de trabajo, también hubo congestión del tránsito vehicular en muchas avenidas principales, contrario al fin de semana pasado.



El lunes también las empresas públicas e instituciones privadas mostraban un buen flujo de ciudadanos, como ocurre con normalidad.



Buscando “los chelitos”



Los vendedores ambulantes también retomaron la faena desde bien temprano en la mañana del lunes, para ganarse los “chelitos de la comida”, según dijeron algunos.

Por ejemplo, Nelson Romero, quien reside en Villa Mella, Santo Domingo Norte y tiene dos hijos, ayer se encontraba desde la primeras horas de la mañana sentado en un quiosco improvisado en una acera próximo a la parada del Metro Mamá Tingó. “No puedo darme el lujo de quedarme acostado en mi casa, porque tengo dos hijos y una mujer que tienen que comer. He trabajado todos estos días sin parar y aquí estoy”, dijo Romero, quien se dedica a vender verduras.



En algunos sectores de Santo Domingo Norte y Este, no se observó los cúmulos de desechos que normalmente amanecen en las esquinas luego de fechas festivas. La mañana de ayer personal de esos cabildos trabajaban recogiendo los desechos. En la capital la situación con la basura no era la misma, que en la parte Norte y Este, en muchas esquinas se pudo observar pequeños cúmulos de basura en barrios del Distrito y el sector de Herrera.

El GSD estuvo tranquilo por salida de citadinos

Los últimos dos fines de semana del año pasado en el Gran Santo Domingo (GSD) fueron tranquilos debido a que los ciudadanos, o una gran parte de ellos, decidieron desplazarse a las diferentes regiones del país para pasar las celebraciones de Nochebuena, Navidad, fin de año y Año Nuevo. Muchas familias retornaron el domingo a la ciudad.