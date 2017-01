Tienda Soraya Colección ofrece coctel a clientes

Santiago. A propósito de las festividades navideñas, la tienda Soraya Colección de Accesorios ofreció un cóctel a sus clientes y relacionados, en sus acogedores espacios de los Jardines Metropolitanos. El encuentro sirvió de escenario para presentar las colecciones de la diseñadora dominicana radicada en Estados Unidos, Wendy Luzón y su marca Azukita by Luzón. La propuesta de la diseñadora incluyó piezas de Houte Couture, Ready to Wear, Christmas Gift (Little Sugar) y Fall in Love de Azukita By Luzón. Soraya García de Espósito, propietaria de la tienda, ofreció las palabras de bienvenida, a través de las cuales agradeció a todos por el apoyo que siempre le han brindado. García destacó que ha sido un reto mantener una oferta actualizada, presentando cada año nuevas piezas y lo último del mundo de la moda.



Recordó que su establecimiento ofrece una gama extensa de joyas para hombres y mujeres en plata 925 y baño de oro amarillo, accesorios para novia en circonias cúbicas bañadas en oro y perlas de Mallorca.