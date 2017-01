Actriz JLo rechaza US$1 millón por estar con Drake

04/01/2017 12:00 AM - El Caribe

La cantante Jennifer López y el rapero Drake se han convertido en noticia la última semana por una relación, más allá de la amistad, que aparentemente están sosteniendo. Aunque se ha rumorado que la actitud acaramelada entre los cantantes de 47 y 30 años podría ser parte de la promoción de algún tema (lo que no sería novedoso para la “Diva del Bronx” ya que fue exactamente lo que hizo en el proceso de grabación de “Olvídame y pega la vuelta” junto a su ex esposo Marc Anthony), JLo ha puesto en duda esta versión al rechazar un millón de dólares por una presentación de fin de año en Miami, siendo sustituida por la rapera Nicki Minaj.



La también actriz goza feliz de la compañía de su supuesto nuevo amor sin esconderse, según lo informó el portal de noticias Daily Mail, mientras que TMZ afirmó que Jennifer López acompañó al músico a su presentación en un club nocturno en Las Vegas, Nevada, donde Drake cantó temas como Fake Love, Hotline Bling y Work, entre otros.



Sin preocupación alguna, se dejan fotografiar de la mano, besándose y acompañándose en todo momento; hasta ha mostrado fotos en sus redes sociales en las que se les ve abrazados. La imagen que ambos compartieron en Instagram generó cerca de un millón y medio de “Me gusta” en la cuenta de Jlo y casi dos millones en la del rapero estadounidense.



Lo que sí es seguro hasta el momento, es que la ex pareja de Drake, la también cantante Rihanna, dejó de seguirlos a ambos en la red social Instagram.