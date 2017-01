Joven intentó lanzarse del puente Duarte

Una joven de unos 30 años de edad intentó lanzarse este martes del puente Juan Pablo Duarte en un hecho que provocó un taponamiento de vehículos por varios minutos. El nombre de la joven, que desistió de su propósito, no fue obtenido. De acuerdo con Yérica Nina, quien pasaba por el puente y tomó fotografías, un hombre, que aparentemente es su pareja, llegó corriendo detrás de la joven y la llamó “Karina.... bájate, no te subas por favor”. Según su comportamiento, a la joven se le escuchó decirle al hombre que se fuera, además de algunas palabras ofensivas, lo que dejaba ver que estaba molesta con él.



“Karina, no lo hagas”, expresó el hombre no identificado, y cuando ella lo escuchó le volvió a vociferar improperios.



Según los datos suministrados a elCaribe por Nina, en el hecho que ocurrió a las 12:10 de la tarde, la mujer que pretendía lanzarse de la estructura vestía una blusa negra y un pantalón corto.



Mientras Karina bajaba de los cables del puente, llegaron miembros de la Policía, que le prestaron ayuda.