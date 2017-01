Las Vegas, la llamada “Ciudad del Pecado”

Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada, en Estados Unidos. Es uno de los principales destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo a sus casinos. Debido a ello es conocida como «La Capital del Entretenimiento Mundial», «La Ciudad del Pecado» o «La Capital de las Segundas Oportunidades».



El lugar recibió su nombre del español Antonio Armijo, quien llegó ahí mientras seguía un viejo camino español desde Texas. En esa época, en algunas áreas bajas del Valle de Las Vegas, existían manantiales que creaban extensas áreas verdes que contrastaban con el desierto que las rodeaba; de ahí el nombre de “Las Vegas”.



Con la legalización del juego en 1931 comienza la expansión de esta ciudad. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles con casinos de juego. Los primeros fueron “El Rancho Las Vegas” y “La Última Frontera”. El Flamingo, el primer gran hotel y uno de los más emblemáticos, fue mandado construir por el gánster Bugsy Siegel.



Como complemento a las salas de juego, hacia el 1950 se incorpora a la oferta la actividad musical, luego la teatral, y a éstas se ha incorporado en la actualidad el circo. El famosísimo Circo del Sol tiene espectáculos fijos en Las Vegas.



De acuerdo con el censo de 2010, la ciudad tenía una población de 583, 756 habitantes, pero estudios recientes precisan que la población del área metropolitana ya alcanza 1,951, 269 personas. Es decir, prácticamente, unos dos millones de habitantes. Aunque resulte repetitivo, hay que volver a citar esta frase: “Lo que se dice o se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas”. ¿Por qué la frase? Es sencillo: Los veganos estadounidenses, y los propios visitantes, creen que en Las Vegas se hacen cosas que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Es, y es otra de las frases muy repetidas, “La ciudad del pecado”.



Destino del boxeo



Este periodista, que con cierta frecuencia viaja a esta ciudad -especialmente cuando se montan grandes peleas del boxeo mundial-, no esconde su asombro cuando observa toda su variedad de diversiones, marcadas principalmente por los espectáculos artísticos, sus bellas mujeres, la limpieza de sus calles y avenidas, las grandes plazas, las decenas de grandes hoteles y casinos hoteles; sus centros de buen comer y sus restaurantes, donde se sirven toda clase de bebidas. Pero tampoco faltan los modernos coliseos donde se presentan las millonarias carteleras de boxeo, las cuales son organizadas por las más importantes compañías promotoras, especialmente Top Rank y Golden Boy Promotions, que tienen como propietarios al veterano abogado Bob Arum y al múltiple campeón mundial Oscar de la Hoya, estadounidense nacido en Los Ángeles, pero hijo de padres mexicanos.



Estas empresas, que normalmente ganan millones de dólares, trabajan en sociedad con las poderosas cadenas de cable HBO y Showtime, cuyos ejecutivos no escatiman esfuerzos para ofrecerles contratos a los más capacitados boxeadores.



Los hoteles más atractivos



Pero, ¿cuáles son los hoteles más atractivos y más visitados de Las Vegas? Freddy Luna, maestro de inglés – dominicano de pura cepa y que reside en la ciudad desde hace 10 años, cuando se le consulta al respecto, casi enmudece. Y es que en la década que tiene residiendo aquí lo que proclaman los turistas, y él ha sido testigo de esa expresión, es que “¡en Las Vegas no hay hoteles malos...todos son buenos y divertidos”. No obstante, y para establecer alguna diferencia, porque de verdad la hay, entre los más de 500 hoteles que operan en esta ciudad, Luna menciona varios.



“Porque vamos a ser justos -precisa- cuando se habla de hoteles como el MGM, el Ywnn, el París, el Nueva York, el Belagio, The Mirage, el Flamingo, el Tropicana y el Caesar Palace, uno tiene por obligación que hacer un stop y manifestar que estos son hoteles a los que hay que ponerles especial atención, y yo diría que deben ocupar primeros lugares en todo el universo”.



Por ejemplo, el hotel Ywnn, un lugar donde se han celebrado decenas de convenciones, shows artísticos y peleas del boxeo mundial, puede ser calificado como uno de los cinco principales de Las Vegas. Su imponente fachada nos dará una idea de lo que se esconde en su interior: “uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad”, cita uno de los brochures distribuidos a los turistas.



En el mismo informe se resalta el Caesars Palace, “es uno de los más famosos del mundo. Es también un cinco estrellas que además ha sido escenario de trascendentales combates de boxeo, filmación de famosas películas e igualmente para la función de videojuegos, celebración de los Premios Grammys, entre otras actividades. Las Vegas ha sido, asimismo, sede -por cinco ocasiones- del montaje del famoso concurso Mis Universo. El Certamen fue celebrado en esta ciudad en 1991, 1996, 2010, 2012 y 2015

Una visita obligada

Anímese y venga a Las Vegas, la también bautizada como La Ciudad del Entretenimiento. Desde el mismo instante en que usted pone sus pies sobre tierra en Las Vegas, a través del Aeropuerto Internacional McCarran, comienza su asombro por todo lo que observa a su alrededor.



En la terminal aeroportuaria aterrizan, todos los días, entre 40 y 50 aviones que llegan desde varias ciudades de Estados Unidos, que lo hacen tras escalas técnicas que normalmente se registran en Miami, Nueva York, Atlanta y Dallas, Texas.



Cuando su sueño se haga realidad, que haya logrado visitar esta monumental metrópolis, entonces también únase al coro que no para de gritar: “Lo que se hace y se dice en Las Vegas, se queda en Las Vegas”

Saber

En esta ciudad se realizan cientos de actividades de entretenimiento cada noche, como los famosos espectáculos de escenario de Las Vegas, eventos deportivos de importancia mundial o actuaciones de artistas famosos.