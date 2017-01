Vladimir prepara una gran celebración

Don Gregorio, Nizao.- Vladimir Guerrero solo está a la espera del 18 de este mes para celebrar o no su escogencia para el Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas. De ser seleccionado, habrá muchos motivos para festejar en grande, de lo contrario, tendrá nueve años más por delante para una posible inducción al nicho de la inmortalidad.



“Vamos a esperar lo que pueda suceder ese día”, dijo Vladimir a elCaribe. “Vamos a esperar con Dios mediante que el 18 sea escogido y poder celebrarlo junto a mi madre e hija, quienes tres días después (el 21) estarán cumpliendo un año más de vida”, agregó. Expresó que la fiesta que tendrá preparada para ese día, en su natal Don Gregorio, será en grande y que incluirá una cartelera de artistas, encabezada por José Virgilio Peña Suazo y La Banda Gorda.



“Ese es mi artista preferido. A los demás merengueros, tranquilos, pero ese es el mío”, dijo entre risas Vladimir, mientras mostraba sus dotes culinarios sazonando seis gallinas criollas en la parte trasera de su residencia. Hasta ayer, Guerrero contabilizaba el 76.2% de las boletas públicas y anónimas (158) a juzgar por los cómputos de Ryan Thibodaux, famoso amante del juego que localiza, contabiliza y publica las boletas que emiten los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés) a través de redes sociales, correos electrónicos y páginas de internet.



“Me siento contento por todo lo que está pasando ahora mismo. Nunca pensé que iba a estar en la boleta de Cooperstown. Esta es una noticia que la recibí muy bien. Dios es el que tiene el control de todo esto. Si me escogieron feliz porque seré el primer bateador dominicano que llega al Salón de la Fama, si no, a esperar”, expuso Vladimir, quien culminó su carrera con un promedio de .318, 449 jonrones, y 1,496 carreras remolcadas en 2,147 partidos con Montreal, Anaheim, Texas y Baltimore, respectivamente.



A esperar



Vladimir le lado positivo a todo en este proceso. Expresa que de no ser seleccionado, tendrá por delante nueve años más para ser considerado un inmortal de Cooperstown. “Si soy escogido para el Salón de la Fama ese día me sentiré contento. Ahora, si no paso este año, tendré nueve oportunidades más para ser seleccionado”, manifestó el nueve veces miembro del Juego de Estrella y ganador de siete Bates de Plata. El nombre del exjardinero figura en la boleta junto al de Jeff Bagwell, Tim Raines y el boricua Iván Rodríguez, quienes tienen el carril de adentro para ocupar un nicho en la inmortalidad, cuyo acto de inducción se realizará el 30 de julio en Cooperstown, Nueva York.



Orgulloso de ser de Don Gregorio



Guerrero sostiene que residir en el mismo lugar que lo vio nacer y desarrollarse es algo que no tiene comparación. “Uno es humano. Cuando yo me muera yo no me voy a llevar nada. Me gustaría que algunos peloteros, muchos que son engreídos, sepan que esto es para todo el mundo vivir. Es bueno compartir con tu familia, con tu gente con las que comías molondrón o que sembraban cebolla. Yo me siento contento de seguir viviendo en mi pueblo”, dijo.



Actualmente, Vladimir tiene varios negocios en Don Gregorio, entre los que citó supermercado, fábrica de blocks y una tienda de ropa, entre otros establecimientos. “Siempre soñaba con tener varios negocios en mi pueblo y así ayudar a mi gente. Donde funcionaba una panadería, desde pequeño siempre soñaba con ese terreno y con la ayuda de Dios hace varios años que lo compré”, expuso el exveterano jugador.