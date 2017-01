“Greenery”, color que invade de esperanza el 2017

El color ‘greenery’ o verdor , inspirado en la primavera, fue declarado por la empresa Pentone como el “rey cromático” de las tendencias en este año. Debido a tanta convulsión política y social, la empresa Autoridad Global del Color, Pantone, determinó que el “greneery”, un tipo de verde, será el “rey cromático” durante este 2017, cuyo significado, resaltaron, es esperanza, calma, revivir, restaurar y renovar.



Para los expertos de la moda, tener este color en casa o en la ropa será un indicador de vitalidad y energía. Además, señalan que el verde es una tonalidad que tiene una fuerte afinidad con la naturaleza, con todo lo relacionado con la ecología y el reciclaje.



Para combinar este color , puedes elegir los tonos más suaves, como los pasteles, aunque hay personas que prefieren hacerlo con el mismo verde, y con la gama de los marrones: tierra y beige, y algún color frío como el azul. También con colores cálidos, como el rosa, e incluso el rojo.



No obstante, ten en cuenta no arriesgarte demasiado, ya que muy pocos colores se ven bien combinados con el verde.



Actualmente, este pigmento ya está en las pasarelas de moda, ya que varios diseñadores han incluido el greenery en sus colecciones de primavera-verano para el 2017. Los looks que tienen este color o uno similar como protagonista, destellan optimismo y vitalidad.



Por ejemplo, Michael Kors agregó el verdor en su colección para destacar sus estampados.



Asimismo, el diseñador, Emilio Pucci, incorporó “el rey cromático” en una sola pieza con otros colores, o en un outfit completo.



Otras tonalidades del verde



El verde menta o verde agua es un color suave, úsalo con rosas, violetas o amarillos delicados.



Para el militar, lo recomendable es que no abuses de este estampado, solo usa una pieza con este estilo.



Como el fluorescente es un tono alegre y atrevido, que aporta un toque de rebeldía a tus prendas más oscuras, combínalo con verdes oscuros o con colores neutros para aportar una dosis extra de color.



El verde manzana, el cual se suele asociar a los niños, es ideal para dar alegría al vestuario, pero no debes arriesgarte demasiado al mezclarlo con otros tonos. Asimismo, el azul verdoso es recurrente y elegante. Es una forma de mostrar un estilismo más sofisticados en vestidos de fiesta. Se dice que es un color muy favorecedor para las mujeres morenas.