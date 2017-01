Edwin Encarnación anuncia no jugará en el Clásico Mundial

El toletero Edwin Encarnación anunció que no formará parte del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2017, según confirmó este jueves.

En entrevista concedida al programa 'Grandes en Los Deportes', de la emisora radial de Santo Domingo Escándalo FM, Encarnación confirmó lo dicho previamente en conferencia de prensa cuando fue presentado ante los medios para oficializar su nuevo contrato con los Indios de Cleveland, que se mantendrá con la organización para conocer mejor a sus nuevos compañeros en los entrenamientos primaverales.

"Cuando firmé [con Cleveland], lo primero que me pidieron fue que tratara de quedarme con el equipo para conocer mejor a los jugadores y servir de mentor", dijo Encarnación. "Para mí es difícil esta decisión pero espero que la gente me pueda entender".

República Dominicana es el campeón defensor del Clásico, tras haberlo ganado de forma invicta en la tercera edición del evento celebrado en 2013, tras vencer en el juego final a su similar de Puerto Rico.

Encarnación firmó un acuerdo por tres años y $60 millones con los Indios, actuales campeones de la Liga Americana, tras pasar los últimos ocho años con Toronto, que intentó tímidamente firmarlo de vuelta, pero sin éxito. El acuerdo incluye además una opción para un cuarto año valorada en $25 millones.

El dominicano ha sido uno de los mejores bateadores de poder en las Grandes Ligas en los pasados cinco años. Ha conectado al menos 34 vuelacercas en cada temporada en ese periodo, incluyendo 42 jonrones la pasada campaña con Toronto.

"La gente no sabe lo que pasa en la agencia libre. Toronto no mostró demasiado interés por mí, ya que retiró su oferta de la mesa a las 24 horas de haberla presentado. Pero ahora estoy con Cleveland, y no tengo presión por este nuevo contrato. Me siento confiado", dijo Encarnación.

El jugador de 33 años probablemente divida el tiempo de juego entre la primera base y el puesto de bateador designado con su compatriota Carlos Santana. Ellos se combinarán con el también dominicano José Ramírez, el puertorriqueño Francisco Lindor, Jason Kipnis y Michael Brantley para conformar un sexteto tremendo en la alineación de los Indios para la temporada 2017.

"Yo creo en este equipo, y creo que podemos ganar la Serie Mundial", dijo Encarnación en su conferencia de prensa de presentación en Cleveland.