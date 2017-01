Estados Unidos ha calificado de crítica situación criminal

El Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de crítica la situación de criminalidad en la República Dominicana para los años 2013, 2014 y 2015. La información está contenida en el informe que el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, hizo sobre la situación de la inseguridad ciudadana el año pasado. El informe especifica que aún no se había concluido el diagnóstico del 2016 y que por eso no fue incluido en el informe del Departamento de Estado.



“Los informes del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero sobre la seguridad en República Dominicana preparados por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha definido la tasa de criminalidad en República Dominicana como crítica para el 2013, 2014 y 2015”, señala el informe de Giuliani que fue contratado como asesor en materia de seguridad por el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.



“Los robos callejeros se han vuelto tan comunes en Santo Domingo que los ciudadanos llevan consigo un segundo teléfono celular de poco o ningún valor para dar al criminal.



Los ciudadanos también llevan una billetera adicional con una pequeña cantidad de dinero para dársela al criminal en lugar de su verdadera billetera”, establece Giuliani en su informe.



Falta de transparencia en estadísticas



El mismo informe estable que las estadísticas oficiales de República Dominicana sobre el crimen no son transparentes. Argumenta que en el informe del 2015 habla de una reducción en el número de homicidios, robos y suicidios y un aumento dramático en los accidentes de tránsito y la violencia doméstica.



“El informe del 2015 no proporcionó la misma información oportuna de los años anteriores que incluían informes oportunos sobre todas las actividades delictivas de los años 2014, 2013 y 2012”, asegura.



Igualmente, observa que en los primeros meses del año pasado no se encontraron estadísticas sobre la situación de la criminalidad para los primeros meses del 2016. “El equipo también descubrió que el Observatorio clasifica los robos con o sin violencia y nos clasifica por tipo por ejemplo, vehículo, domicilio, o de teléfono”, señala el informe de Giuliani.



Agrega Giuliani que “los datos que se presentan en este informe no son transparentes ni pueden ser utilizados como una herramienta para la recolección en tiempo real con los cuales la Policía pueda reaccionar asignando los recursos policiales”.

Datos sobre homicidio difieren en instituciones

El diagnóstico señala que las estadísticas oficiales difieren en las distintas instituciones como la Fiscalía y la Policía y cita el caso de que la oficina forense arroja como resultado una cifra de homicidios mucho más alta que la Policía. “Hay varios factores que influyen en la diferencia. Uno de esos factores radica en que si una persona recibe un tiro o una puñalada y ya sea que la persona muere días después o físicamente abandona el hospital por cualquier razón, la muerte no se registra como un homicidio sino como una muerte debido a una infección, lesiones o ataques al corazón sin tener en cuenta la razón inicial por la que fue hospitalizada”, especifica el informe.