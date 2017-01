No habrá prórroga en Valle Nuevo

El expresidente Hipólito Mejía propuso ayer al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, agotar un proceso de diálogo con todos los sectores vinculados a Valle Nuevo, en Constanza. “Es importante saber qué vamos hacer con nuestra gente que tiene que vivir y desarrollarse en su hábitat. No podemos seguir empujando a la gente como lo hemos hecho con Elías Piña, Independencia, San Juan de la Maguana, Barahona, Monte Plata hacia los barrios marginados de la capital”, dijo.



Al referirse a la resolución 14-2016 del Ministerio de Medio Ambiente, que prohíbe las actividades agropecuarias, los asentamientos humanos y el control de la infraestructura en el parque nacional, Mejía expresó que no quiere ser visto como un agitador, pero abogará por el diálogo y por una salida que beneficie a todos. Recientemente, Mejía envió una carta al presidente de la República, Danilo Medina, donde expresó su preocupación acerca del destino de las personas afectadas con la medida.



Al ser cuestionado sobre el pago de más de RD$200 millones por la expropiación de terrenos a familias en Valle Nuevo durante su gestión, contestó: “Todos los terrenos en el pueblo, en la loma o en la ciudad que se declaren de utilidad pública hay que pagarlos y a mí me tocó pagar, cumpliendo con la ley. No recuerdo la cantidad, pero se pagó”, sostuvo.



En tanto, el ministro de Medio Ambiente ponderó los planteamientos del político, especialmente los que van en la línea de protección de Valle Nuevo y respeto a la gente que está ahí.



“No se maltratará al productor”



Reiteró que existe un diálogo permanente, y se han sostenido reuniones con diversos sectores incluidos sacerdotes, pastores y productores de esa zona.



“Le digo que puede contar con eso, se hará todo el proceso en el plazo establecido respetando sobre todo a la gente más pobre que está ahí y tratando de incorporarlas a las brigadas de reforestación y el cuidado del parque”, sostuvo.



Domínguez Brito garantizó que en el cumplimiento de la resolución no se maltratará a ningún productor.



“Hay una voluntad de rescate a Valle Nuevo siempre respetando la ley y al más necesitado”, enfatizó. Dijo también que muchos de los 400 agricultores a los cuales se les otorgó un plazo, que vence el 29 de este mes, ya empezaron a retirarse sin inconvenientes. Asimismo, informó que a final de este mes iniciará el proceso de reforestación en el parque nacional ubicado en la cordillera Central.

Afectados piden al Presidente intervenir

Familias que dicen ser dueñas de tierras en Valle Nuevo pidieron al Gobierno iniciar trámites para permutar los terrenos de aquellos dueños que así lo consideren e indicar a los demás propietarios cuáles opciones tienen para disfrutar de sus bienes hasta tanto el Estado esté en condiciones de adquirir los terrenos según manda la ley. Pidieron la intervención del presidente.