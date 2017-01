Policía dice desmanteló la banda de Percival y vincula a mayor del ERD

La Policía Nacional desmanteló la organización criminal que era comandada por John Percival Matos y cuyo brazo operativo era Brayan Félix Paulino, apresado la noche del martes en el sector de La Guáyiga, una pequeña comunidad ubicada en el Kilómetro 22 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste. De acuerdo con las informaciones reveladas ayer por la Policía, además de Brayan Peter Félix Paulino, fue detenido en Santo Domingo Este el mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Elvin Rogers Rodríguez, quien es señalado como la persona que le vendió las armas ( un fusil y una pistola) con las que la banda de “roba bancos” realizó los asaltos en varias plazas comerciales en los últimos meses del año pasado. Al momento del allanamiento en casa del militar se le ocuparon varias armas de guerra; pistolas; escopetas; cargadores para fusiles y pistolas, así como cápsulas de diferentes calibres.



Durante la búsqueda que realizaron durante varias semanas los agentes de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), de Inteligencia (Dintel) y equipos de la Unidad Táctica (Swat) de la Policía, también fue apresado un mecánico solo identificado como “Corporán” o “La Culebra”, a quien se le atribuye ser el encargado de preparar las motocicletas en las que se cometían los robos de bancos.



A Javier Perelló, otro de los capturados, se le acusa de ser el contacto entre Brayan y el oficial Rodríguez para la compra de las armas y que en ocasiones, también le entregaba dinero a John Percival para sus movimientos, según dijo Nelson Rosario, vocero de la Policía. También formaba parte de la banda, Francisco Alberto de Jesús Caraballo, a quien se le dictó un año de coerción en septiembre del año pasado, acusado de ser el conductor de la motocicleta durante el asalto a La Sirena de Villa Mella, cargando con 4 millones de pesos y al camión de valores en Bella Vista Mall, donde robaron 4.8 millones de pesos.



Desde el 4 de agosto del 2016 cuando la banda realizó un robo en La Sirena de Villa Mella, hasta el mes de diciembre cuando asaltaron el centro de negocios personales del Banco Popular en Plaza Lama, los vándalos robaron 11.8 millones de pesos en efectivo. Ayer fueron puestos a disposición de la justicia.



Brayan se entregó al verse rodeado



El apresamiento de Félix Paulino se produjo pasadas las 11:00 la noche, mientras este se encontraba en el segundo nivel de una casa. Según la Policía, cuando los agentes llegaron a donde se encontraba Peter Paulino, rodearon el lugar y le hicieron el llamado para que se entregara de manera pacífica. Entonces Peter Paulino salió con las manos levantadas, por lo que no se produjo ningún enfrentamiento. Aunque algunos residentes en el sector donde capturaron a Brayan dijeron que éste se encontraba en compañía de una mujer, las autoridades no confirmaron esa versión.



La mañana de ayer Brayan Peter Félix fue interrogado durante varias horas en el Palacio de la Policía Nacional y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se presentó a la institución. Momentos después de salir de ese lugar, Berenice Reynoso aclaró a través de su cuenta de Twitter que “Brayan es coautor de los asaltos, no cómplice”.



En el momento en que la fiscal salió de la Policía, la madre de Brayan Peter Félix, la señora María Reina Paulino, subió las escalinatas de esa institución. Al ser entrevistada por los periodistas, reiteró que tenía más de ocho meses sin ver a su hijo y aclaró que la casa en donde apresaron al fugitivo era de una tía de la esposa de este. Entonces pasó a donde tenían a Peter Paulino para llevarle de comer.



Minutos después de que Peter Félix fue trasladado a la Fiscalía del Distrito Nacional, periodistas que cubrían la llegada de este al Palacio de Justicia, fueron frenados de golpe por un agente de seguridad que “manipuló” su arma de reglamento, impidiendo así su entrada a una oficina donde fue llevado el imputado. Durante el hecho, captado en un video, se vio a los periodistas perseguir a Félix Paulino mientras era llevado “a la carrera” a una oficina donde fue sometido a otro interrogatorio durante más de seis horas, por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso. La acción del agente fue ejecutada cuando entraron al imputado por una puerta y el seguridad enfrenta a los comunicadores que trataban de abordarlo y quienes se apartaron rápidamente del lugar y se dispersaron quejándose algunos del trato recibido.



Mientras tanto, el mayor del ERD Elvin Rogers Rodríguez, permanece bajo investigación en la Policía, donde acudieron la esposa y otros parientes del oficial, quienes no ofrecieron declaraciones a la prensa. Estuvieron acompañadas del abogado Cándido Simón, quien en varias ocasiones aconsejó a la esposa de Rogers, para que no hablara con la prensa.



El abogado Simón, quien representará a la familia del oficial, también fue la defensa de John Percival Matos cuando se vió involucrado en el robo de una avioneta la madrugada del 23 de octubre del 2011 en el aeropuerto Joaquín Balaguer (El Higüero).

Se querellan contra integrantes de la banda

El abogado Plutarco Jáquez depositó una querella, con constitución de actor civil, en contra de Brayan Peter Félix Paulino, y demás implicados en el asalto al camión blindado de una empresa transportadora de valores, ocurrido frente a la plaza comercial Bella Vista Mall, donde fue asesinado el vigilante Bienvenido García Núñez, de 55 años. Jáquez, dijo que los familiares del seguridad malogrado, a quien representa, están dispuestos a perseguir a todo el que esté vinculado con la muerte de su pariente, llámese autores materiales, coautores, o cómplices. Brayan Peter Félix Paulino fue dejado detenido en una de las celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se espera que en las próximas horas se le conozca la medida de coerción al grupo de implicados en la banda que asaltó varios bancos el año pasado. Entre los apresados está el oficial Elvin Rogers Rodríguez, un mecánico conocido como Corporán y Javier Perelló.