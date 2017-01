Trump descalifica a la inteligencia de EE.UU.

Nueva York. El presidente electo Donald Trump utilizó al fundador de WikiLeaks Julian Assange para plantear dudas sobre la denuncia de los servicios de inteligencia estadounidense de que Rusia estuvo detrás del hackeo contra el Comité Nacional Demócrata durante la campaña electoral de 2016. Además, insinuó que el propio CND es culpable del hackeo de sus computadoras y correos electrónicos, en particular los del asesor principal de Hillary Clinton, John Podesta.



En una andanada de tuits el miércoles, Trump dijo que el CND no tenía una “defensa contra el hackeo” y se preguntó porqué el Partido Demócrata no respondió “a las cosas terribles que hicieron y dijeron”. Aparentemente se refería a la información en los correos electrónicos del CND que tomaron estado público y provocaron la renuncia de la presidenta del comité y otros dirigentes.



“Julian Assange dijo que ‘un chico de 14 años habría hackeado a Podesta’, ¿Por qué fue tan descuidado el CND? ¡También dijo que los rusos no le dieron la información!”, tuiteó en las primeras horas del miércoles.



Llamó poderosamente la atención que el presidente entrante diera credibilidad a Assange, cuya organización está bajo investigación penal por su papel en la filtración de información confidencial.



Assange ha dicho que su fuente de los correos pirateados que WikiLeaks publicó durante la campaña no fue un Gobierno, pero su afirmación dejó abierta la posibilidad de que provinieran de un tercero.



Tanto los organismos de inteligencia estadounidenses como legisladores demócratas y republicanos insisten que Rusia estuvo detrás de la piratería, pero Trump lo ha rechazado reiteradamente, en un enfrentamiento con los mismos expertos que lo ayudarán a tomar las decisiones más importantes a partir de que asuma la presidencia el 20 de enero. El presidente electo insiste que el Gobierno en verdad no sabe quién estuvo detrás de los ataques y que dará a conocer más información esta semana.