Audo: “Vamos a inyectarle energía al equipo”

Audo Vicente llegó para intentar salvar a los Tigres del Licey. En su nuevo reto, el dirigente del equipo azul, entiende que el material está presente y que lo único que hace falta es motivación. “Vamos a inyectarle energía al equipo”, dijo Vicente a elCaribe en llamada telefónica desde Colombia. “La situación del Licey es salvable. El equipo está ahí. Las piezas están ahí. Es un cambio de ambiente el que se necesita. No tengo una varita mágica. Los muchachos pueden hacer más de la cuenta por el compromiso que tienen con la fanaticada”, agregó.



Manifestó que nunca esperó una llamada del gerente general de los Tigres, Junior Noboa, debido a los compromisos que en la actualidad tiene con la organización de los Marineros de Seattle, como consejero especial para Latinoamérica.



“Me sorprendió la llamada de Junior. No lo esperaba. Trabajar con un equipo como el Licey es impresionante, primero por la gran familia, segundo por la oportunidad de poder dirigir y tercero por la historia que representa como equipo. Estoy agradecido del Licey por confiar en mi persona”, expuso Vicente, quien tendrá mañana su primer compromiso ante los Gigantes en San Francisco. Audo sustituye a Pat Kelly, quien fue despedido ayer por la gerencia azul tras compilar una racha de cinco derrotas en línea.



Solo por el resto del torneo



La estancia más allá de la próxima temporada no está asegurada, según informara ayer Noboa durante un encuentro con la prensa previo al partido ante los Leones en el Quisqueya. “Audo solo estará por el resto de la temporada”, dijo Noboa. “No hay ningún plan con él a largo plazo y está claro con eso. Es una decisión del equipo de que su presencia en el Licey será solo por el resto de la temporada y la Serie del Caribe de México (del conjunto azul ganar el campeonato)”, agregó. Noboa manifestó que Vicente sigue siendo un dirigente de mucho éxito y muestra de eso fue posicionar a los Toros del Este con el quinto mejor récord de la serie regular.



“Con Audo tengo muchísima confianza”, dijo Junior Noboa, gerente general de los Tigres. “Además que él ha estado en situaciones similares como ésta y ha salido bastante bien. Es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Es un dirigente ganador aunque en los últimos años ha sido dejado libre por los equipos a los cuales ha dirigido”, agregó.

Negó que lo sucedido durante el encuentro en que cayeron ante las Águilas Cibaeñas (5-2) el pasado jueves en el estadio Cibao, fuera el “detonante” en el despido del dirigente Pat Kelly. “No”, apuntó Noboa. “Sí me sentí bastante mal con él. Lo sucedido fue un problema de comunicación con una de las radios donde no llegó el audio hacia el bullpen.

Estos son movimientos que hacían falta. El equipo estaba metido en un mal slump, donde las cosas no nos estaban saliendo bien. Son movimientos rutinarios en el béisbol. Necesitábamos hacer estos cambios”, agregó. Entre otros movimientos realizados ayer por la gerencia de los Tigres del Licey fue la integración de José Offerman, quien fungirá como asistente del mánager. Antes se desempeñaba como asistente de Noboa.



De su lado, Wellington Cepeda, coach de pitcheo de los Tigres, dijo ayer ser culpable de la sitaución de su equipo en Santiago el jueves en la noche. “Por la bulla que había en el estadio Cibao, pensé que habían lanzadores calentando. Mi deber era chequear que había alguien calentando”, expresó Cepeda.

Audo se puede convertir en el dirigente que gane con tres equipos diferentes en la pelota dominicana”.

Junior Noboa

Gerente General de los Tigres del Licey