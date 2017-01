Un muerto y 600 detenidos en saqueos en México

06/01/2017 12:00 AM - AP

Ciudad de México. Más 600 personas fueron detenidas y un policía murió durante los saqueos a comercios en tres estados de México que siguieron a las protestas por el alza en el precio de la gasolina. El estado de México, la región que rodea la capital, informó el jueves en un comunicado que 430 personas, de las cuales 124 eran menores, fueron arrestadas por los actos de vandalismo registrados en diversos puntos e indicó que separó de su cargo a cuatro policías que aparecieron en un video llevándose mercancías de un comercio atacado.



Por su parte, en la capital hubo 76 detenciones por actos vandálicos en 29 tiendas y centros comerciales, indicó también el jueves la Secretaría de Seguridad Pública en una nota de prensa. Agregó que un policía murió tras ser atropellado cuando intentaba impedir un robo en una gasolinera y que otro agente resultó herido y se encuentra en estado crítico.



La capital puso el jueves en las calles 9.000 policías extras y 13 helicópteros para monitorear la situación y las autoridades pidieron no hacer caso a falsos rumores que incitan al pánico. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Humberto Lozano, dijo que 20,000 negocios cerraron por miedo aunque no había riesgos reales.



Las autoridades del estado de Veracruz, por su parte, interrogaron a 96 personas por su posible participación en los saqueos ocurridos en varias localidades del estado.



El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, dijo que a los detenidos se les imputan cargos por presunta asociación delictuosa, privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo agravado, terrorismo y motín y que no solo se persigue a quienes participaron en los saqueos sino también a quienes los convocaron a través de las redes sociales. El alza del precio de la gasolina hasta en un 20% ha provocado distintas protestas desde el 1 de enero, que el miércoles se tornaron violentas con los saqueos y bloqueos de carreteras y estaciones de servicio.