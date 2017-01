Urbanas batallan por permanencia

La industria musical dominicana es un mercado dominado, casi en su totalidad, por hombres, en el que la presencia femenina tiene que poner un extra para poder sobresalir en este negocio.

Esta realidad es visible hasta en el género de moda: urbano. A nivel internacional, actualmente no trascienden exponentes femeninas que releven en el trono que dejó vacante la puertorriqueña Ivy Queen, quien logró una exitosa carrera por varios años. En el entorno dominicano, producto de la vorágine del movimiento urbano, es donde la mujer alcanza más notoriedad, especialmente por la sensualidad que ellas muestran, la que no se preocupan por esconder. Cinco mujeres son las más influyentes del frente femenino del hip hop, rap y dembow, las cuales mantienen una competencia constante, no solo de canciones, sino también de físicos, destapes, y hasta seguidores en Instagram. Y claro, también los chismes están a la orden del día entre ellas.



La reina indiscutible en las redes sociales es Indhira Ircania Luna, mejor conocida como “La Insuperable”, con 1, 790,000 seguidores en Instagram. “Dime linda, te llenaste de odio” es una de las frases que ha popularizado. Aunque ha pegado varios temas desde que se dio a conocer, no fue hasta el 2016 que acertó con “Que me den banda”. Según el portal EmisorasRD, este tema la convirtió en la única femenina en el Top 25 del género urbano, quedando como la octava más pegada del año. En el audiovisual aparece la única de las urbanas con la que no “se tira”, Melymel. Actualmente, La Insuperable es la cara femenina del género urbano más activa, pese a su embarazo.



De este movimiento, se critica constantemente que los exponentes masculinos utilicen letras alegóricas al sexo y a la denigración de la mujer, sin embargo, las mismas intérpretes femeninas han apelado a estos recursos en más de una ocasión, y aún lo hacen. Un ejemplo muy visible es Yameiry Infante Honoret, nombre de pila de “La Materialista”, una de las más veteranas en el género. Sus letras las acompaña con bailes y vestuarios que no dejan mucho a la imaginación, evidenciado, entre otros temas, en “Las chapas que vibran”, cuyo video alcanzó este año 137, 190,228 visitas y se convirtió en la exponente urbana con más reproducciones en YouTube. La vestimenta que usa no deja mucho a la imaginación. Otro tema reciente de La Materialista es “Wow, qué rico”, con el que entró a las 40 más sonadas del año en Chequeador.com. El videoclip de este tema juega con lo sensual, lo erótico y lo vulgar. Otra faceta que La Materialista ha explorado es la actuación. Este año estrenará su primer protagónico en el cine con el filme La Diabla, cuyo nombre aún está por confirmar.



La tercera en la lista es la segunda más seguida en Instagram, (1,064, 188) Melymel. Aunque también se ha involucrado en el cine en los últimos años (Locas y Atrapadas, 2014, y Voces de la Calle, 2017) con actuaciones y soundtrack, lleva en alto su título de rapera, “sin pelos en la lengua”, mucho menos en los dedos cuando se trata de protagonizar dimes y diretes con colegas, comunicadores, fanáticos, entre otros, para hacer valer su opinión. Es, quizás, una de las menos exhibicionista. Una de las últimas canciones que tuvo fuerte pegada fue su colaboración con Sensato, “Tú no lo sabes” (2013), ya que en los últimos años no se ha sentido igual en las emisoras, situación de la que se defiende diciendo que no paga payola para que la suenen en la radio. Públicamente se manifiesta a favor de las causas sociales y es una de las favoritas en las campañas publicitarias de marcas como Presidente.



Archienemiga de Melymel es la siguiente del listado: Milka La Más Dura, quien aunque no suena como antes, no tira la toalla. Milka fue la primera en salir en la reunión de urbanos del 2008 que dio como resultado “Capea el Dough” y aunque lanzó varios temas antes de su pausa de casi un año, se le ha hecho difícil encontrar la esencia de temas como “Te boté” y “Dale ven ven”. Ahora trabaja en un álbum del que anunció “Sonidita”, como primer sencillo.



A una que se le ha dado bien lo de “sonidista” es a la quinta de la lista, Amara La Negra. En el 2012 se dio a conocer con “Ay”, un tema que la llevó a los primeros lugares de popularidad. Luego de esta canción, se le ha hecho cuesta arriba pegar algo más. Sin embargo, lo que no ha sido difícil son las polémicas en las que se ha visto envuelta, especialmente por su exhibicionismo en las redes sociales y sus presentaciones en la televisión. Actualmente está de gira por África, desde donde envió un mensaje a través de Instagram destacando que ella “trabaja en silencio”.

Crecimiento

Para ser un grupo tan reducido, la unión podría ser un factor determinante para su crecimiento.