Atletismo, blindado con talento juvenil

07/01/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

República Dominicana busca tener la participación de entre cinco y siete atletas en el Campeonato Mundial de Atletismo U-18 de este año. Este objetivo deja bien establecido que la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (Fedomatle) está enfocada en el desarrollo de un nuevo semillero de atletas juveniles en ambas ramas y varias especialidades.



El Mundial Sub-18 se llevará a cabo en Nairobi, Kenia, del 12 al 16 de julio próximo. Gerardo Suero Correa, el presidente del organismo federado, no esconde su felicidad y su optimismo por el enorme talento, la mayoría proveniente de los campamentos que se realizaron bajo el mandato y el apoyo de la administración de Jaime David Fernández Mirabal en el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec). “Nosotros tenemos la esperanza de que en este nuevo ciclo los atletas que han surgido de ahí empiecen a despuntar y a presentarse como las grandes figuras”, apuntó Suero Correa. “Estamos muy esperanzados de esos muchachos jóvenes que han surgido y de esos veteranos, que todavía todos están por debajo de 25 años, más el trabajo de todos los técnicos encabezado por José Rubio, Yacen Pérez, Félix Sánchez, Emilio Ovalles, Raúl Terry, Juan Carlos Nova y otros”.



El velocista Luguelín Santos, medalla de plata en Londres 2012, su hermano Juander, en los 400 metros vallas, y Yancarlos Martínez, en los 200 metros planos, son tres de las principales figuras del atletismo dominicano tras el retiro del doble medallista olímpico y mundial, Félix Sánchez. Luguelín tiene 23 años de edad, Wander 21 y Yancarlos 24.



Yohandry Andújar, de 22 años, también tiene el potencial y la edad para estar en esa élite. Los técnicos lo proyectan como el velocista más completo en la actualidad, aunque todavía no ha descollado.



El relevo



Detrás de ese cuarteto viene una enorme camada de atletas juveniles entre los que sobresalen Starlyn del Carmen, de 20 años, que ya formó parte del relevo 4X100 en Río 2016. “Esperamos que Starlyn, que es un corredor de 100 y 200 metros, pueda reencontrarse consigo y estar en esa especialidad”, dijo. “Él corrió en el NACAC Sub-23 y fue medallista. A él le queda este ciclo completo para estar entre los grandes”.



Luis Charles, en los 400 metros planos y 4x400, tiene apenas 17 años y ya probó el chevront de los Juegos Olímpicos, amén de representar a República Dominicana en otros eventos internacionales. René Francois, de Puerto Plata, tiene 17 años y su talento ha impresionado hasta a su propio entrenador: Félix Sánchez. Francois es vallista y está sorprendido por entrenar bajo las riendas de una figura como Sánchez. “Crecí viéndolo”, dice sobre Sánchez. “Nunca en mi vida pensé que iba a entrenar con él”. René lleva tres años en el atletismo.



Entre las mujeres



El potencial del atletismo no solo aparece en la rama masculina, puesto que hay también un nutrido grupo de corredoras de gran proyección. Marileidy Paulino, surgida desde los campamentos de Miderec, ya participó en el NACAC Sub-23 y se perfila como la reina de los 100 metros lisos. “Nosotros entendemos que a sabiendas de lo duro que está la velocidad femenina en el área, Marileidy tiene el tamaño, la juventud, las condiciones y el deseo para estar entre las mejores”, expresó Correa. Paulino es nativa de Nizao Arriba, provincia Peravia, y cuenta con 20 años de edad.



Los Juegos Escolares de Moca parieron una estrella en ciernes en la petromacorisana Milagros Durán García, quien actualmente busca la clasificación en el Mundial Sub-18 de Kenia. “Mi meta es ser mundialista”, afirmó la especialista en 200 y 400 metros planos de apenas 16 años. “Estoy trabajando duro para ser un ejemplo a seguir y llegar al Mundial Sub-18”, agregó. Correa dice que la virtud más notable de Milagros es que le gusta correr los 400 metros planos, que es una prueba difícil.



El Comité Olímpico Internacional (COI) seleccionó a Durán como una futura estrella a través de una publicación dedicada a los talentos juveniles de diferentes deportes a nivel mundial. Entre el ramillete de corredoras juveniles también sobresale Franshina Martínez, una nativa de San Juan de la Maguana que corre los 400 metros vallas y 400 planos.

“Quiero la marca nacional en 400 metros vallas y tener marcas buenas en 400 lisos. Es para eso que estoy trabajando duro”, declaró Franshina. “Las vallas son mi especialidad, por eso estoy concentrada en esa marca nacional”. Ella trabaja bajo el mando de Félix Sánchez.

Sánchez; mejor profesor, imposible

Entre el staff de entrenadores de la Fedomatle, sobresale uno que recién dejó las pistas. Se trata de Félix Sánchez, doble campeón olímpico y mundial, que cada mañana transmite sus conocimientos a un grupo de juveniles entre los que están René Franco, Milagros Durán y Franshina Martínez. Félix cumplió su promesa de enseñar lo que aprendió. “Esta es la novena semana de entrenamiento, estamos bien, estamos rompiendo malas mañanas”, afirmó Sánchez. “Estamos enseñándoles cómo se entrena para llegar al nivel mundial, la disciplina y el sacrificio, cosas pequeñas como el llegar a tiempo. Tenemos una cultura que hay que cambiar”. Sánchez espera que de ese grupo de juveniles atletas se extraiga el talento para los próximos años. “Están matándose ahora, pero pronto se verán los resultados”, dijo.