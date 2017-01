Casting de cine: la odisea de conseguir al actor ideal

En poco tiempo, la productora de cine Caoba Filme ha enviado a la prensa dos comunicados que anuncian la apertura de un casting a nivel nacional e internacional, para encontrar actores o personas con aptitud para la actuación, con miras a representar al cantante Fernando Villalona en las diferentes etapas de su vida. Al parecer, se ha convertido en una odisea encontrar a los aspirantes que podrían ser parte de la cinta de René Brea, Dominicano Soy. A los interesados se les pide tener entre 5 a 45 años de edad. No importa si es actor, cantante, modelo, comunicador; o si no tiene experiencia en la actuación, o si es dominicano o extranjero, lo importante para la producción es que se parezca a “El Mayimbe”.



En concreto, esto demuestra que el casting, la selección del elenco de actrices y actores para un filme, es realmente una tarea compleja, de gran responsabilidad y honestidad profesional y artística, y más cuando se trata de biopic (película cinematográfica que trata de la biografía de una persona).



Para el director y crítico de cine, Etzel Báez, los personajes históricos, con un rostro muy conocido, crean una imagen icónica en el subconsciente que provocan un referente visual con características específicas, y que éstas se le deben satisfacer al público o éste lo rechazará por muy bueno y carismático que sea el intérprete del personaje.



En ese sentido, recuerda que el séptimo arte local ha tenido algunos aciertos y desaciertos con actores que han personificado a Rafael L. Trujillo, a Minerva Mirabal, a María Montez, al teniente Amado, a Balaguer, a Duarte, a José Francisco Peña Gómez, y ahora a Jack Veneno, por citar algunos en los que esas figuras históricas siempre están en la mayoría de las escenas. “En mi experiencia con 339 Amín Abel tuve la suerte de encontrar a Guillermo Liriano Bass como Amín y la actriz para el rol de Mirna Santos (Margaux Da Silva) esposa de Amín, pero también pude conseguir actores muy parecidos a los asesinos materiales de Amín. Conociendo lo arriesgado que es para lograr que el público acepte a un actor para su héroe o heroína es que reduje la exposición visual de Amín”, cuenta el director Etzel Báez sobre su experiencia en este renglón de la cinematografía.



¿Qué tiene que ocurrir para que un actor termine siendo el elegido para meterse en la piel de un personaje? Lo primero es que el encargado del casting debe trabajar en sintonía con el director y ayudarle a que encuentre al actor o actriz más adecuado para cada personaje.



“Lo primero que sucede es que me contactan los productores, directores y me muestran su guión, lo leo y voy haciendo mi desglose y pensando en los posibles actores con el perfil que determina el guión. En ocasiones he hecho sugerencias para cambiar los perfiles y hemos pasado de un personaje blanco, rubio, alto, a su total opuesto. Luego de eso, vienen las pruebas a los actores presentados y se hace una preselección para el callback o segundo llamado, y así determinar cuál es el mejor actor o actriz para el rol”, detalló Valerie Hernández, directora de VHO Casting, una de las compañías más reconocidas en este campo del séptimo arte.



Al seleccionar a los actores, lo que sigue es la negociación, los contratos, ensayos, pasarles su plan de rodaje y muchas pruebas de maquillaje y vestuario, entre otras diligencias. “Ya en el set, nos encargamos de coordinar que todo marche bien con los actores, darles seguimiento con sus horarios de filmación, ensayos adicionales y acompañarlos hasta el final de su trabajo. Es un trabajo muy arduo y que requiere entre unas 12 a 18 horas diarias”, afirma. En el caso de los biopics, la directora de VHO Casting afirma que no es fácil castear en este tipo de producciones, ya que regularmente se deben buscar a los actores más parecidos a las personas que van a representar y asegurarse de que entiendan y puedan dar el papel tal como está escrito. “En ese caso, buscamos en todos los lugares posibles, primero entre los actores y luego se van haciendo castings abiertos para darle oportunidad a personas que no sean conocidas pero tengan un buen parecido con el personaje”, dijo. También se da el caso que no es muy necesario tener a una persona con rasgos físicos similares ya que existen licencias que lo permiten, además, muchas veces encuentras a alguien que da una actuación espectacular que vale mucho más que su aspecto físico con relación a la realidad.



Tipos de casting



La también actriz Valerie Hernández indica que existen dos tipos de casting uno “cerrado”, en el que cada director del mismo trabaja con quienes conoce y le van llegando a su base de datos, y “abiertos”, donde se publican para ampliar las bases de datos y conocer nuevos talentos. “Hemos hecho unos cuantos y de ahí sacado nuevas caras en el cine dominicano, como es el caso de Camila Santana, Carlos Báez, Axel Mansilla, Luis Minervino, entre otros. Hay mucho talento en nuestro país y creemos que deben seguir preparándose para estar listos para todo lo que viene en 2017. De hecho, haremos un casting abierto en febrero que será anunciado por las redes de @VHOCASTING”, anunció Hernández, quien fue la encargada del proceso de selección del reparto de la película Veneno, a excepción del protagonista que le da vida al icónico luchador dominicano Jack Veneno.



“Solo Manny Perez vino directo con el proyecto. Veneno se estuvo trabajando con los personajes principales por varios meses, estuve investigando los perfiles de cada uno de los personajes en Internet, en el Archivo General de la Nación, para conocer a todas estas personas de la vida real y poder ser lo más precisa con la presentación de los actores a castear para el proyecto. Fue un proceso fuerte, de presentación, invitación a casting, preselección de actores, y segundo llamado a casting para luego decidir quiénes eran los actores que cumplían más con el perfil físico y la actuación. Una combinación muy importante”, recuerda.



Dijo que en algunos casos encontraron actores que tenían un enorme parecido con los personajes a representar y además con muy buena actuación.



Le falta al país



Para Hernández es muy importante que los actores dominicanos trabajen en crear su marca personal. “Siempre les aconsejo hacer sus propios proyectos. Con esto me refiero a cortometrajes que los ayuden a demostrar su talento. Esto incluso le hace su trabajo más fácil al director de casting, ya que a la hora de presentarlo delante de un director o productor para algún proyecto tenemos material que demuestra la calidad actoral de esa persona”, puntualiza.



En ese sentido, también entiende que deben saber mercadearse y enfocarse en trabajar su talento. “Porque el actor debe de ejercitarse diariamente, ya sea en su casa, en un taller de actuación y en escuelas que tenemos en el país. Es un trabajo constante físico y mental”.