Elías Piña, atractivos que esperan ser descubiertos

Aunque en la provincia de Elías Piña el turismo no está desarrollado, esta actividad presenta un potencial que espera ser aprovechado, pues la provincia cuenta con los recursos naturales propios del Caribe para que el visitante disfrute de una experiencia que puede ser inolvidable.



Además de los recursos apropiados para el ecoturismo y el turismo de montaña, Elías Piña posee una gran riqueza histórica y mezcla de culturas, pero su condición de provincia fronteriza la hace parecer lejana en un país donde todo está relativamente cerca, por lo que es poco visitada, incluso, por sus vecinos de las otras demarcaciones provinciales de la región.



La provincia está ubicada en el Oeste del país, a 256 kilómetros del Distrito Nacional, y tiene como límites al Norte las provincias Dajabón y Santiago Rodríguez, al Sur la provincia Independencia, al Este la provincia San Juan, y al Oeste la República de Haití, país con el que además de hacer frontera tiene una estrecha relación comercial y cultural.



De acuerdo al censo realizado en el 2010, Elías Piña cuenta con una población de 66,267 personas, y aunque tiene una buena producción cafetalera, su principal actividad económica es el comercio de mercancía, que por la participación de mercaderes y nacionales haitianos se ha convertido en un mercado binacional muy rentable que se realiza en el mercado público de Comendador.



El municipio tiene también varias edificaciones de los tiempos de la independencia, los cuales sirven de sedes a instituciones públicas y privadas.



El historiador local Rafael Emigdio Caamaño Castillo destaca que un dato curioso que tiene la provincia es que la comunicación terrestre con sus municipios es difícil, y en muchos casos se facilita más a través de las provincias con las que limita.



Cueva de San Francisco de Asís



Cuando se visita Elías Piña no se puede dejar de ir al municipio de Bánica, el más antiguo de la provincia, fundado en el año 1504 y refundado en el año 1691 por 49 familias procedentes de las Islas Canarias.



La geografía de Bánica acoge la Cueva de San Francisco de Asís, ubicada a más de 40 kilómetros del municipio cabecera, Comendador, y a unos 600 metros del poblado.



La cueva es visitada todos los días por decenas de personas que van al lugar para cumplir promesas y hacer sus oraciones frente a San Francisco de Asís, pero los días cuatro de octubre de cada año miles de peregrinos de diferentes partes del país se dan cita allí para celebrar la fiesta del santo, amante y defensor de la naturaleza.



Entre cantos y oraciones, ese día los peregrinos realizan una procesión que va desde la parroquia Paz y Bien, hasta el Cerro San Francisco de Asís, y como una forma de rendirle culto al santo, muchos se visten con manto color marrón oscuro y llevan piedras en la cabeza.



A la llegada al Cerro se puede contemplar, además, la belleza montañosa que concentra la provincia fronteriza.



Ríos y monumentos



Chino, el historiador local, cuenta que el Reloj del Sol y la parroquia del poblado de Bánica son las dos construcciones más antiguas del lugar. Frente a la parroquia San Francisco de Asís está ubicado el parque central del municipio y en él está el reloj, considerado por sus habitantes como un símbolo sagrado.



La construcción de la parroquia data del año 1695, y a pesar del tiempo, no ha sido conservada de acuerdo con su valor histórico, en ella se pueden observar las características de las construcciones de la época.



Ríos y monumentos



La provincia fronteriza tiene uno de los paisajes más hermosos que se pueden disfrutar en el municipio de Hondo Valle. Su temperatura es bastante fresca, de clima templado, su naturaleza montañosa es inigualable.



Para llegar a Hondo Valle basta recorrer 63 kilómetros, saliendo desde el municipio de Comendador. Allí el visitante se deleita con el valle y sus ríos, entre ellos río Limpio, hermosas montañas y una variada riqueza natural, así como lugares históricos como el busto de Francisco del Rosario Sánchez, teniendo este prócer otro en Juan Santiago.



El busto de Juan Santiago fue labrado el 22 de diciembre del 1985, en el lugar donde fue apresado Francisco del Rosario Sánchez, y de donde fue conducido a San Juan de la Maguana para ser fusilado por las tropas al servicio de Pedro Santana.



En el busto se encuentran inscritos los nombres de sus compañeros con los que entró a territorio dominicano por Haití, entre los que se destacan Pedro Zorrilla, Luciano Solís, León García, Juan Erazo, Juan de la Cruz, y otros.



El segundo busto fue esculpido en Hondo Valle en el período 2010-2016.



Cerro de Cachimán



Aunque no forma parte del territorio dominicano, un lugar que históricamente está vinculado a los dominicanos es el Cerro de Cachimán, que se encuentra a unos dos kilómetros de Comendador, en territorio de Haití.



El Cerro de Cachimán fue el escenario de varias batallas durante la Guerra de Restauración de la Independencia Nacional, entre ellas las del 4 de diciembre de 1844, en la cual los patriotas dominicanas tomaron el cerro y por disposición del general Antonio Duvergé establecieron un puesto de avanzada; y la del 17 de junio del mismo año, que fue definitiva en la lucha restauradora.



Otro lugar de importancia histórica para conocer el país es la fortaleza de Pedro Santana, construida en mampostería. En la actualidad funciona un Centro de Corrección y Rehabilitación Penitenciaria, gestionado por el Nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria.



También está la mansión mandada a construir por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina en el año 1943, desde la cual gestionaba asuntos de Estado cuando estaba en la provincia, y otras actividades más.

Creencia religiosa de la provincia fronteriza

Como es característico en las diferentes provincias sureñas, Elías Piña tiene arraigadas creencias religiosas, entre ellas la devoción a los santos. En el municipio cabecera se encuentra la parroquia Santa Teresa de Jesús, cuyas fiestas patronales se realizan el 15 de octubre de cada año. Como parte de la cultura de Elías Piña, también está el carnaval de la provincia el cual se fundamenta principalmente en lo que llaman carnaval cimarrón, que nace para conmemorar el alzamiento de los negros esclavos en busca de su propia identidad y libertad. El gagá es una muestra de cimarronaje, ceremonia de tránsito entre la vida y la muerte. La danza es una expresión de vida, y la forma erótica de menear la cadera es símbolo de fecundidad. En este baile nunca se verá una erección o excitación por parte de sus integrantes, pues para ellos es una ofrenda a los dioses por la llegada de la primavera.

Origen del nombre y fundación de la provincia

La provincia de Elías Piña fue creada por la ley No. 83 del 16 de septiembre de 1942 con el nombre de provincia San Rafael. Quedó integrada por los municipios Elías Piña y Bánica, con la ciudad de Elías Piña como cabecera. Luego la ley No. 704 del 12 de abril de 1965 cambió el nombre de la provincia San Rafael por provincia La Estrelleta, y la ley No. 342 del 29 de mayo de 1972 cambió el nombre a provincia Elías Piña, y a la ciudad de Elías Piña le restituyó el nombre con que fue fundada, Comendador. El nombre de Elías Piña se debe a coronel prócer y defensor de la Independencia Nacional, de nombre Milicias Elías Piña, nativo de La Margarita, paraje de Comendador, municipio cabecera de esa provincia. El coronel Elías Piña combatió en la zona fronteriza durante las luchas independentistas, y en 1845 murió, mientras atacaba una posición fortificada haitiana cercana a Bánica.