“Mi prioridad es mantener la dignidad del Monumento”

El arquitecto José Manuel Antuñano Peralta está a cargo desde hace casi tres meses de la dirección del Monumento a los Héroes de la Restauración, tras ser designado por el ministro de Cultura, Pedro Vergés, cargo que asume con responsabilidad y promete dar lo mejor de sí por tan importante y emblemático ícono del país. Antuñano Peralta, ligado a las artes a través de su carrera de arquitectura, la fotografía y de sus trabajos de curaduría de exposiciones, tiene una amplia agenda de trabajo de la mano con otras entidades como el Clúster Turístico de Santiago para crear diversos circuitos de visitas a los lugares culturales e históricos, con Edenorte para mejorar la iluminación, y con el Ministerio de Administración Pública para mejorar y eficientizar los procesos y la gestión institucional, en beneficio de sus usuarios.

Sabemos de algunos trabajos suyos como curador y museógrafo, ¿podría hablarnos sobre esta experiencia?

Vengo de una familia vinculada al arte. Desde niño he despertado y encauzado esos talentos prestados. Mis estudios de Arquitectura y la confianza depositada por GRUFOS en el montaje y curaduría de sus exposiciones, han marcado la pauta. Todo esto, reafirmado con mi experiencia laboral compartida con el arquitecto Pedro José Vega, ya fallecido, en el departamento de Museografía del Centro León, reafirmaron dichos conocimientos.



¿Cómo combina sus conocimientos en estas áreas con su rol de director del Monumento a los Héroes de la Restauración?

Ciertamente, está muy ligado todo esto a la institución, que es un museo, a su vez, un monumento patrio, un ícono de nuestra ciudad, toda una entidad cultural que se manifiesta en tal sentido y necesita de los criterios valederos para poner en práctica y encauzarla por buen rumbo.



Como servidor público, ¿cuáles proyectos tiene en carpeta para desarrollar en este templo cultural?

Me gustó eso de templo cultural, ya que así lo siento y en realidad lo es. Mi responsabilidad y prioridad es mantener la dignidad de la entidad, con su debido mantenimiento y esplendor requerido. Tengo planes de extender la museografía más allá de sus paredes, dígase hacia sus jardines y senderos haciendo referencia del icónico Cerro del Castillo, lugar de origen del Monumento. Se está retomando el acuerdo de cambiar el ascensor, con el apoyo de PROCIGAR. Mejoramiento de todas las áreas y el entorno del Monumento, además del fortalecimiento de la seguridad y la capacitación del personal, entre otros.



En el plano personal, José Manuel, el gestor cultural, ¿tiene nuevos proyectos o se enfocará solo al Monumento?

Por el momento estoy enfocado en el Monumento, compromiso que he asumido con mucha responsabilidad. Esta institución, símbolo cultural de la Ciudad Corazón y el país, es muy demandante y requiere de muchos esfuerzos y entrega para poder conservarla y mantener la calidad que requiere. Desarrollar la gestión cultural es una parte primordial de esta nueva administración, de forma participativa, abriendo nuestros espacios a nuevas alternativas y propuestas que dinamicen todas las manifestaciones artísticas.



El monumento como estructura física es ampliamente conocido, pero el museo ubicado en su interior no lo es tanto, ¿podría describirnos qué se encuentra dentro?

En el primer nivel hay un conjunto de elementos que van situando al visitante en el marco histórico de la Guerra Restauradora. Seis imponentes esculturas tamaño heroico reúnen a los intelectuales, pensadores, civilistas y colaboradores de la gesta, más las quince en la parte exterior, suman veintiuna esculturas que conforman el conjunto representativo de las más eximias figuras de la gesta. En el segundo nivel se inician las tres paradas formales del recorrido, con un museo visual con influencia didáctica sobre el proceso restaurador. Se trata de cuatro instalaciones gigantes que explican momentos especiales de la gesta y de la historia dominicana con sus principales personajes.

También aquí están los murales del artista español José Vela Zanetti, pintados entre 1952 y 1953 en la ciudad de Nueva York, exclusivamente para el Monumento, con leyendas explicativas para un mejor conocimiento y aprovechamiento de los visitantes; también varias instalaciones. El tercer nivel acoge el completivo de cuatro instalaciones que refieren otros aspectos del período de la lucha restauradora y otras seis obras del pintor José Vela Zanetti. El cuarto piso aloja la administración del Monumento y una biblioteca con bibliografía. El quinto y último nivel corona la torre con su ángel mirando hacia el viejo casco urbano, y cuya alegoría es la de sus brazos abiertos y elevados, ofreciéndole paz a la población.



¿Qué tan visitado es su interior, y quiénes son las personas que mayormente acuden allí?

Semanalmente recibimos centenares de grupos de escolares y diversos grupos de clusters turísticos, principalmente desde la costa norte del país; promediamos anualmente unos cuarenta mil visitantes al año. No obstante, vamos por más, en mejorar siempre y optimizar nuestros servicios a los visitantes.



¿Tiene algún plan para atraer más visitantes y que se interesen por el museo y no solo en las áreas recreativas?

Estamos coordinando alianzas estratégicas con los diversos medios de comunicación para publicitar más el museo y las distintas temáticas que lo componen, como son: las exposiciones de los murales de José Vela Zanetti, las instalaciones históricas, los elementos de nuestro carnaval y la biblioteca Pedro Francisco Bonó, o sea, la estructura en sí misma. La hermosura de su arquitectura, su ubicación estratégica, la jardinería, con sus tres plazotes, conforman un conjunto de elementos para todos los gustos, tamaño, tendencias, creencias y culturas, sin desperdicio. También coordinamos con el Cluster Turístico de Santiago y el Ministerio de Turismo, entre otras instituciones.



El tema de la seguridad es algo que nos preocupa a todos, ¿sigue siendo el Monumento un lugar seguro?

La seguridad siempre será un tema de primera línea, adecuándola a los tiempos. Trabajamos, básicamente, en la prevención. Contamos con guardias que supervisan el área, además de seguridad civil interna. Para un mejor y mayor control de toda el área, recientemente adecuamos nuestro centro de monitoreo con cámaras de seguridad y contamos con el apoyo de personal humano del CESTUR y la recién reestructurada policía municipal de Santiago.

Proyecto

Estamos mejorando las áreas y el entorno del Monumento, además del fortalecimiento de la seguridad y la capacitación del personal”.

Meta

Nos enfocamos en promover nuestros valores históricos y culturales a través de visitas guiadas y tertulias, sobre todo en lo concerniente a la Restauración de la República”.