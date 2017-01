Más de 100 mil vehículos quedaron sin nuevo marbete

07/01/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

Ayer venció el plazo establecido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la compra del marbete del impuesto a la circulación vehicular (marbete 2017), dejando fuera a poco más de 100,000 de los vehículos hábiles para cumplir el requisito. Pasadas las 6:30 de la tarde de ayer viernes, la DGII informó que del universo estimado, la venta total fue de 1 millón 040 mil 512 marbetes. Indicó que en bancos y asociaciones se vendieron 925,710; en ventas por internet que habían concluido el 16 de diciembre pasado, el total fue 62,453; en puntos de la DGII, se vendieron 29,583 placas y en bancos con servicio en línea fueron 4,193 marbetes.



En el proceso de renovación, iniciado el 3 de octubre del año pasado, hasta ayer viernes 6 de enero, en los dos primeros meses del proceso un 69% de los vehículos hábiles para renovar no lo habían hecho. Sin embargo, el pasado jueves, un 81% del universo esperado había cumplido con lo que avala el derecho de circulación vehicular. La DGII había informado que las ventas fueron de 600 marbetes por hora.



Parque vehicular



El parque vehicular dominicano está compuesto por 3,612,964 unidades. Esta cantidad incluye 1,946,594 de motocicletas y 1,666,370 unidades de otras modalidades de vehículos. En el sistema de la DGII estaban hábiles para renovar el Impuesto de Circulación Vehicular (placa) un total de 1,196,812.



En un recorrido realizado ayer por elCaribe por diferentes bancos y asociaciones de ahorros y préstamos de esta capital, se pudo constatar, que la gran mayoría de las estafetas de ventas lucían un flujo ligero y de poca asistencia por las personas. Por ejemplo, en la Asociación La Nacional, ubicada en la Avenida Núñez de Cáceres, esquina Fond Bernard, en las primeras horas de la mañana las filas para la renovación del marbete no tenían más de cinco o seis personas para cumplir con la obligación del impuesto.



Según declaraciones de la oficial de servicios de la Asociación, Henneessy Decena, en años anteriores, para esa fecha, la cantidad de personas era mucho mayor a la que en la mañana de ayer asistieron a la entidad. Sin embargo, comentó a elCaribe que a pesar de que no hubo aglomeraciones ni largas filas, se había vendido la misma cantidad que el año pasado. Al finalizar el día vendieron 5,300 marbetes.



El panorama fue similar en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ubicada en la misma vía. El personal explicó que en la tarde aumentó, aunque en ningún momento hubo grandes multitudes de personas

Amet incautará y la DGII cobrará RD$900 más

La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) ha advertido que todos los vehículos que circulen sin el marbete renovado serían retenidos, por mandato de la Ley 241 sobre tránsito de vehículos. La DGII, a partir de hoy, cobrará RD$900 de recargo a todas las personas que no cumplieron con el proceso, en adición del costo del marbete que es de RD$1,500 para los vehículos modelos hasta el 2011 y de RD$3,000 para los del 2012 en adelante.