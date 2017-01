Diputado dice Día del Poder Judicial encuentra la justicia dominicana secuestrada

08/01/2017 11:27 AM - Redacción

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, dijo que la celebración del Poder Judicial encuentra la justicia dominicana secuestrada por el Gobierno y poderes fácticos.

Báez indicó, que una muestra de eso, es que el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien es el encargado de perseguir los delitos, es nombrado por el Poder Ejecutivo y a su juicio, responde a los intereses del partido oficialista.

Agregó que, otro vinculado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es Mariano Germán, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia -SCJ-.

Sostuvo que Germán critica el bajo presupuesto del Poder Judicial, sin embargo, sus exigencias no la lleva ante el Tribunal Constitucional, para que como indica la Ley 194-04 se le asigne el 2.66% del presupuesto a ese poder del Estado.

Elías Báez advirtió, que mientras, no se tenga una justicia independiente, donde los jueces sean elegidos institucionalmente y no por designaciones partidarias y o de Gobierno, no habrá una justicia que resuelva la impunidad y corrupción.