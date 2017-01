13 filmes para el 2017 costaron casi RD$800 MM

El 2017 ya tiene su agenda de estrenos definida. Con 20 producciones locales y más de 105 internacionales, la temporada cinematográfica en la República Dominicana augura un año de películas.



Según explicó a elCaribe la directora general de operaciones de Caribbean Cinemas, Zumaya Cordero, este año constituye la temporada con mayor cantidad de estrenos locales desde la vigencia de la Ley de Cine en el 2013.



Agregó que antes de la ley, en la República Dominicana se estrenaba un promedio de tres a cuatro películas al año y que, hasta el momento, el 2016 ha sido la temporada con mayor cantidad de filmes locales, con 17 en total. Sin embargo, aclaró que el hecho de que haya más películas no significa que más gente está viendo cine dominicano, sino que ahora hay todo tipo de películas.



"Anteriormente solo eran de género comedia y actualmente se están haciendo documentales, musicales, de acción, dramas, etc. y eso es gracias al fomento de la ley, pero sabemos que esas no necesariamente movilizan cientos de personas a las salas de cine”, dijo Cordero.



De acuerdo a datos ofrecidos por la Dirección General de Cine (DGCINE), la realización de 13 de las 20 películas confirmadas ascienden a la suma de 775, 286, 959.00 millones de pesos. Las siete restantes están con presupuestos pendientes a revisión y aprobación.



La primera de las 20 películas dominicanas agendadas para el 2017 en ser estrenada fue “Azul Magia”, dirigida por Yoel Morales, con un presupuesto de RD$19, 763,718. El próximo corresponde a Roberto Ángel Salcedo quien el 19 llegará con “El plan perfecto”, realizada con 64, 002,924 millones de pesos.



En febrero, Hans García se estrenará como director con el filme “Voces de la calle” en la que participan varios artistas urbanos, con un presupuesto de RD$54, 357,360; mientras que con una estimación de 59, 728,417 millones de pesos, Alfonso Rodríguez presentará “El encuentro” el día 23.



En marzo, otra que se estrenará, pero como productora, es Nashla Bogaert con el largometraje “Reinbou”, una de las grabaciones más costosas de las 13, con RD$84, 036,127; mientras que con 18, 926,597 millones de pesos, el filme domínico-puertorriqueño, “El hombre que cuida”, será estrenado el día 30.



“Carpinteros” de José María Cabral es la que menos gastos conllevó de todas las grabaciones, según DGCine, con RD$16, 652,453. Al igual, "Mañana no te olvides", de José Enrique Pintor (RD$58, 684,529), llegará a las salas en mayo;"OVNI" de Raúl Marchand Sánchez, es la segunda más costosas con RD$99, 874,385 y se estrenará en junio, así como "Misión Estrella", de Fernando Báez (RD$58, 118,630) y "Sambá", de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (RD$67, 798,145).



Roberto Ángel regresará en julio con “Súper Papá”, con un presupuesto de RD$58, 217,277, mientras que agosto ha sido reservado para "Sanky Panky 3", rodándose en Puerto Rico; y para la producción de Tabaré Blanchard “Veneno: Episodio 1, El Relámpago de Jack”, la cual cuenta con el presupuesto más elevado hasta el momento, 115,126,396 millones de pesos.



En septiembre, “Todas las mujeres son iguales”, del director español Manuel Gómez Perera, “Mr. Hemmet”, de Héctor Manuel Valdez; para octubre están “La diabla” del cubano americano Agustín Fernández, protagonizada por La Materialista y cuyo nombre aún está pendiente a confirmación, y la bio-pic de Fernando Villalona, “Dominicano soy”, a cargo de René Brea. Noviembre fue reservado por la tercera producción en el 2017 de Salcedo, “Pasao’ de libras”, y por “El último en la fila”. El año lo cerrará el 28 de diciembre el thriller policial de Sergio Gobb “Immoral”, cuyo rodaje fue anunciado a finales del mes pasado. l

Secuelas son las más esperadas

Zumaya Cordero dijo que más de 10 blockbuster (mega producciones de Hollywood) serán estrenados durante el 2017, entre los que predominan las secuelas, lo que garantiza un incremento en taquillas solo por la rama de lo que Hollywood representa.

Entre ellas están "Residente Evil 6", “Rings 2”, “XXX: R.X Cage”, “50 sombras más oscuras”, “John Wick 2”, “Trainspotting 2”, “Los Pitufos”, “Rápido y furioso 8”, “Guardianes de las galaxias 2”, “Piratas del Caribe”, “La Mujer Maravilla”, “Guerra Mundial 2”, “La Momia”, “Allegiant 2”, “Cars 3”, “Mi villano Favorito 3”, “Superman 3D”, “Transformers: El último caballero”, “Saw”, “Insidius 4”, “Thor: Ragnarok”, “Star Wars VIII”, “Pitch Perfect 3” y “Jumanji”. También se estrenarán “Assasin’s creed”, el primero del año, “Aliados”, “A Monster call”, “La La Land”, “Max Steel”, “The Lego Batman Movie 3D”, “La Bella y la Bestia”, “Los Power Rangers”, “Rey Arturo”, “Baywatch”, “Barbie”, “Viernes 13”,“Asesinato en el Orient Express” y “The Star”, entre otras.

Expectativas

“Creo que la más esperada es Veneno, ya que es un filme que no es comedia pero es marca país”, Zumaya Cordero.