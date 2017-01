Artistas callan sobre discos más esperados este año

09/01/2017 12:00 AM - AP

A nueve días del 2017, son pocos los datos y muchas las incógnitas sobre los discos más esperados para este año, especialmente en el caso de U2, Katy Perry y Taylor Swift.



La cantante mejor pagada de 2016 declaró en febrero que ansiaba tomarse un “descanso”. Ya ha excedido sus intervalos habituales de dos años entre discos ya que el último que trabajó fue “1989” en el 2014, que recibió el Grammy al mejor disco.



Se desconoce igualmente cuándo se publicará “Songs of experience”, la comentada continuación de “Songs of Innocence” (2014), de U2, aunque el grupo acaba de confirmar en sus redes que el disco saldrá a lo largo de 2017.



Otro disco que llegará con retraso será el de Katy Perry, según fuentes cercanas a la artista, por el “shock” que supuso para ella la victoria de Donald Trump en las elecciones y con el objetivo de escribir nuevas canciones que reflejen el “momento actual de cambio”.



Otros artistas que han confirmado su intención de lanzar disco en 2017 son Gorillaz, Lorde, Coldplay, Kanye West, Christina Aguilera, Kylie Minogue, The Killers, Miley Cyrus, Nelly Furtado y Marilyn Manson, entre otros.